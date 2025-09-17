28.8 C
Roma
mercoledì – 17 Settembre 2025
Tecnologia

Richiamo delle Powerwall 2 Tesla: allerta incendi in Australia

Da StraNotizie
Richiamo delle Powerwall 2 Tesla: allerta incendi in Australia

Tesla sta attuando un richiamo per i modelli di Powerwall 2 venduti in Australia, a causa di segnalazioni di incendi che hanno causato piccoli danni. Questa decisione arriva in un periodo già difficile per l’azienda e per le altre attività di Elon Musk.

I modelli coinvolti nel richiamo sono quelli venduti tra novembre 2020 e giugno 2022. Le Powerwall 2 sono batterie agli ioni di litio da 14 kWh progettate per l’uso domestico, in grado di accumulare energia per le abitazioni o per ricaricare veicoli elettrici. Non è chiaro il numero esatto dei modelli interessati, ma la notizia è stata diffusa dalla Australia Competition and Consumer Commission.

I proprietari delle Powerwall 2 riceveranno una comunicazione diretta dalla Tesla in caso di richiamo, e la società provvederà a fornire una sostituzione gratuita.

Nel frattempo, Elon Musk continua a essere attivo su diversi fronti, mantenendo il suo impegno in ambito politico e imprenditoriale, senza intenzione di ritirarsi dal dibattito pubblico.

👉 Dai un’occhiata alle offerte Amazon di oggi!

Articolo precedente
La Commare omaggia Mia Martini e Loredana Berté a Palermo
Articolo successivo
Novità streaming dal mondo: cosa vedere questa settimana
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.