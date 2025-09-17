Richiamo delle Powerwall 2 Tesla: allerta incendi in Australia

Tesla sta attuando un richiamo per i modelli di Powerwall 2 venduti in Australia, a causa di segnalazioni di incendi che hanno causato piccoli danni. Questa decisione arriva in un periodo già difficile per l’azienda e per le altre attività di Elon Musk.

I modelli coinvolti nel richiamo sono quelli venduti tra novembre 2020 e giugno 2022. Le Powerwall 2 sono batterie agli ioni di litio da 14 kWh progettate per l’uso domestico, in grado di accumulare energia per le abitazioni o per ricaricare veicoli elettrici. Non è chiaro il numero esatto dei modelli interessati, ma la notizia è stata diffusa dalla Australia Competition and Consumer Commission.

I proprietari delle Powerwall 2 riceveranno una comunicazione diretta dalla Tesla in caso di richiamo, e la società provvederà a fornire una sostituzione gratuita.

Nel frattempo, Elon Musk continua a essere attivo su diversi fronti, mantenendo il suo impegno in ambito politico e imprenditoriale, senza intenzione di ritirarsi dal dibattito pubblico.