Richiamo della Polenta Istantanea Iris per Possibile Presenza di Alcaloidi Superiori ai Limiti Consentiti

Il Ministero della Salute ha avviato il richiamo di alcuni lotti di polenta istantanea Iris, ritirati da vari supermercati a causa della possibile presenza di alcaloidi tropanici, in particolare atropina e scopolamina, che superano i limiti legali. I lotti interessati sono stati ritirati il 12 settembre 2024, con avviso di richiamo pubblicato il 14 ottobre 2024. I lotti vengono identificati come a rischio chimico dopo le analisi che hanno rivelato la contaminazione. Tutte le confezioni ritirate sono da 500 grammi e presentano due date di scadenza: 12 dicembre 2024 e 22 marzo 2025. L’azienda produttrice, La Grande Ruota S.R.L., ha sede a Dello, nella provincia di Brescia.

In caso si sia acquistata la polenta coinvolta, le autorità sanitarie consigliano di non consumarla e di riportarla al punto vendita per la sostituzione o il rimborso. Gli alcaloidi tropanici sono composti naturali prodotti da alcune piante appartenenti alle famiglie delle Solanacee, Erythroxylaceae e Convolvulaceae. Le Solanacee includono molte piante di interesse alimentare come patate, melanzane, pomodori, oltre a piante medicinali e velenose come la belladonna e la datura.

Gli effetti dell’intossicazione da atropina e scopolamina possono essere gravi e comprendere sintomi come dilatazione delle pupille, visione offuscata, tachicardia, secchezza della pelle e delle mucose, ritenzione urinaria e assenza di peristalsi intestinale. Possono anche verificarsi agitazione, delirio, allucinazioni e, in casi estremi, convulsioni e neurodepressione. Per soggetti con patologie preesistenti, gli effetti tossici possono risultare ancor più gravi, con rischi di perdita di coscienza e morte in presenza di dosi elevate.

La popolazione è invitata a prestare attenzione e a seguire le indicazioni fornite dalle autorità sanitarie per garantire la propria sicurezza e quella degli altri. L’informazione sui richiami è fondamentale per prevenire potenziali incidenti e garantire la salute pubblica.