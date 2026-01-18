10.7 C
Richiamo crocchette Radames per cani

Da stranotizie
È stato disposto il ritiro dal mercato di una confezione da 10 kg di crocchette per cane a causa della presenza di “Aflatossina B1” oltre i limiti di legge. Il richiamo per rischio chimico riguarda il cibo per cani di marca Radames, commercializzato negli Eurospin.
L’avviso, pubblicato sul portale del Ministero della Salute, specifica che chi ha acquistato il prodotto non deve consumarlo e deve riconsegnarlo presso il punto vendita in cui è stato acquistato.

