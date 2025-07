Richard Rios tra Roma e Benfica: guerra di mercato in arrivo

Il mercato calcistico sta vivendo momenti di intensa attività, con nomi di giocatori che suscitano l’interesse di diverse squadre europee. In particolare, il centrocampista colombiano Richard Rios, attualmente in forza al Palmeiras, sta attirando le attenzione di vari club, tra cui la Roma e il Nottingham Forest.

Il giovane talento, noto per le sue qualità tecniche e fisiche, ha mostrato di poter ricoprire vari ruoli nel centrocampo, il che lo rende un candidato ideale per squadre che adottano uno stile di gioco dinamico e propositivo. La Roma, sotto la guida di Gian Piero Gasperini, è particolarmente interessata a lui, ma deve affrontare la concorrenza agguerrita di altre società.

Il Nottingham Forest è arrivato a offrire oltre 30 milioni di euro per assicurarsi il giocatore, ma Rios sembra non essere convinto completamente dalla proposta. Nel frattempo, il Benfica si sta muovendo con decisione, pronto a fare un’offerta concreta, forte delle sue finanze robuste grazie a precedenti plusvalenze.

Parallelamente, la Roma ha recentemente chiuso l’accordo per l’esterno destro Wesley, il quale è entusiasta del progetto presentato dall’allenatore. Tuttavia, il club è anche attivamente alla ricerca di altri rinforzi, come El Aynaoui, con trattative già avviate.

In casa Inter, l’attenzione è rivolta soprattutto alle cessioni per finanziare nuovi acquisti. Sono in corso trattative per diverse uscite, con il centrale del Parma Leoni e Koni De Winter del Genoa nel mirino. L’Inter punta a migliorare la propria rosa, mirando a profili in grado di aggiungere velocità e creatività al gioco.