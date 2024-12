Richard Gere incontra Fabio Fazio: polemica per il silenzio su Salvini e Open Arms

Richard Gere, durante la sua visita in Italia per la promozione del film “Oh, Canada, I tradimenti” di Paul Schrader, non ha commentato l’assoluzione di Matteo Salvini riguardo al caso Open Arms. Ospite del programma “Che Tempo Che Fa” condotto da Fabio Fazio, l’attore è rimasto in silenzio sulla questione, suscitando delusioni tra coloro che si attendevano un suo intervento, data la sua reputazione di attivista.

Matteo Salvini, ex ministro degli Interni, era stato processato per il suo rifiuto di permettere l’attracco di una nave con 147 migranti a bordo. Recentemente, è stato dichiarato non colpevole per il reato di sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio. Nel 2019, Gere aveva visitato la nave, sottolineando la gravità della situazione dei migranti e definendo criminale l’atto di negare loro la possibilità di sbarcare. Tuttavia, nel corso dell’intervista, l’attore ha preferito non affrontare questo tema, concentrandosi piuttosto sulla sua carriera e sulla sua vita personale.

Il silenzio di Gere sulla vicenda ha portato a una valanga di critiche sui social, dove alcuni utenti lo hanno accusato di ipocrisia. La sua unica dichiarazione in merito a temi legati ai migranti è stata una riflessione generale su come mantenere un cuore aperto, senza menzionare direttamente il caso di Salvini. In un’altra intervista con La Stampa, ha dichiarato di non essere a conoscenza dei dettagli del processo e ha parlato principalmente della politica americana e delle sue preoccupazioni riguardo al governo di Donald Trump.

Sull’argomento Open Arms, Gere ha concluso con una nota personale, sottolineando che i migranti che ha incontrato non sono semplicemente “rifugiati” ma persone che hanno vissuto esperienze terribili. Ha enfatizzato l’importanza di empatizzare con le sofferenze degli altri e ha evidenziato come, in un certo senso, tutti noi siamo rifugiati. Le sue parole richiamano l’attenzione sulla necessità di mantenere la compassione e la solidarietà verso chi affronta difficoltà.