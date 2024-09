Richard Gere compie 75 anni e ricorda Pretty Woman con un aneddoto

Era il 1990 quando Richard Gere ha vestito i panni di Edward Lewis nel film Pretty Woman diretto da Garry Marshall. Al suo fianco, come ricordiamo, una bellissima Julia Roberts.

Ieri l’attore ha soffiato 75 candeline e proprio sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia ha parlato di Pretty Woman ricordandone qualche aneddoto. “Ci siamo divertiti tanto a fare questo piccolo film senza avere la più pallida idea se qualcuno lo avrebbe visto”, ha raccontato, come riporta Repubblica.

Richard Gere, l’aneddoto sulla scena al pianoforte di Pretty Woman

“La scena al piano non era nella sceneggiatura. Non sapevamo se l’avremmo utilizzata ma alla fine è diventata parte integrante del film. Interpretavo un personaggio che era stato scritto in modo quasi criminale. Fondamentalmente era un abito e un buon taglio di capelli. Garry [il regista, ndr] mi ha chiesto ‘secondo te che può fare durante il suo soggiorno in questo albergo?’ E io mi sono chiesto che si può fare tardi di notte in un hotel di lusso… di solito questo tipo di persone che viaggiano hanno il jet leg e vagano di notte e di solito questi alberghi hanno un bar o una sala dove c’è un pianoforte. E così ho cominciato a suonare qualcosa di malinconico. Perché raccontava la vita interiore del mio personaggio, la scena è nata così”.

Una scena che secondo Richard Gere ha dato profondità alla trama perché il personaggio di Vivian Ward interpretato da Julia Roberts “era in grado di vederlo in un modo completamente diverso. C’era un desiderio misterioso e forse qualcosa di bello ma rovinato in questo ragazzo che lei non conosceva”.