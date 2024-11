Richard Gere Abbandona gli USA Dopo la Vittoria di Donald Trump: L’Attore Vende la Casa e Si Trasferisce in Spagna

Richard Gere ha deciso di lasciare gli Stati Uniti dopo la vittoria di Donald Trump alle Presidenziali 2024, un evento che potrebbe sembrare un gesto di protesta, ma in realtà è solo una coincidenza. L’attore si trasferirà in Spagna, paese natale della moglie Alejandra Silva, per almeno sei anni. Gere ha venduto la sua casa nel Connecticut per 11 milioni di dollari e ora vive in Spagna accanto ai suoceri.

Nonostante il legame temporale con l’elezione di Trump, Gere ha chiarito che il suo spostamento non è una reazione politica, ma una scelta dettata dal suo amore per la moglie. Durante un’intervista a Vanity Fair, si era espresso dicendo che Alejandra è stata “molto generosa” nel concedergli sei anni nel suo “mondo”, così è giusto che lui ricambi vivendo nel mondo di lei.

Gere ha anche condiviso il suo amore per la Spagna in un’intervista, definendola un “posto bellissimo” con un cibo straordinario e una popolazione ricca di sensibilità e generosità. L’attore e Alejandra si sono incontrati a Positano nel 2014 e si sono sposati nel 2018, dai quali sono nati due figli, Alexander e James.

In un contesto politico in evoluzione, la vittoria di Donald Trump ha suscitato discussioni, ma l’attenzione rimane sulla scelta personale di Gere piuttosto che su questioni di carattere politico. Il legame di Gere con la Spagna appare come una manifestazione della sua vita familiare e affettiva piuttosto che un commento sulla situazione politica negli Stati Uniti.

Nel frattempo, notizie e sviluppi intorno a Trump continuano a dominare le conversazioni, come nel caso della presunta telefonata tra Putin e Trump riguardante la guerra in Ucraina, che il Cremlino ha smentito, e il recente coinvolgimento di Elon Musk nelle elezioni, in qualità di sostenitore della campagna di Trump. Questi eventi riflettono un clima politico ricco di tensione e opportunità, ma per Richard Gere, la priorità sembra essere il suo nuovo inizio in Spagna.