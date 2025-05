Richard Ashcroft presenta “Lover”: guarda il video ora!

Richard Ashcroft ha pubblicato oggi il suo nuovo singolo “Lover”, segnando il suo primo brano inedito dal 2018, anno in cui il suo album “Natural Rebel” raggiunse il quarto posto nella Official Album Chart nel Regno Unito. Dopo questo lavoro, ha rilasciato la raccolta “Acoustic Hymns Vol 1”, che ha ottenuto il secondo posto in classifica, il suo miglior risultato nell’ultimo quindici anni.

Il brano, scritto dallo stesso Ashcroft, incorpora per la prima volta elementi di “Love and Affection” di Joan Armatrading, la quale ha apprezzato l’arrangiamento prima della registrazione. La produzione del singolo è curata da Ashcroft e Emre Ramazanoglu. “Lover” anticipa il nuovo album in studio in lavorazione, di cui verranno svelate ulteriori novità a breve.

Accompagnando l’uscita del singolo, è stato rilasciato anche un video che offre un’esperienza immersiva, realizzato con tecnologia LED mobile da CUBE StudioX. Il video, co-prodotto da Roy Kimani, presenta immagini potenti proiettate su uno schermo LED di grandi dimensioni, creando un’atmosfera evocativa che riflette l’emozione della sua musica.

Inoltre, Richard Ashcroft parteciperà come ospite speciale al prossimo tour degli Oasis, confermando un legame di stima reciproca con i fratelli Gallagher, che dura da anni. I due gruppi hanno condiviso il palco in diverse occasioni, contribuendo a una forte amicizia artistica. Ashcroft è noto anche per le sue collaborazioni con i membri degli Oasis, rendendo il suo coinvolgimento nel tour un evento atteso dai fan.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.newsic.it