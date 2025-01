Ricevi 6 mesi di Gemini Advanced gratuitamente con i nuovi Samsung Galaxy S25

Chi acquista un nuovo Samsung Galaxy S25, compresi i modelli S25+ e S25 Ultra, riceverà sei mesi di abbonamento a Gemini Advanced, del valore di 110 euro. Gemini Advanced è la versione premium dell’assistente IA di Google, normalmente disponibile a 21,99 euro al mese, e include tecnologie recenti come Gemini 1.5 Pro e la versione sperimentale Gemini 2.0. L’offerta include anche 2 TB di spazio di archiviazione su Google One, fondamentale per chi necessita di ampio spazio per i dati. Gli abbonati avranno accesso prioritario all’assistenza clienti, un cashback del 10% sul Google Store e ulteriori vantaggi premium.

Una caratteristica distintiva di Gemini Advanced è Gems Manager, che consente di creare esperti IA personalizzati. Queste “gemme” possono essere configurate per vari compiti specifici, come brainstorming, orientamento professionale o assistenza nella programmazione, offrendo la possibilità di personalizzazione per gli utenti. Gemini sostituisce Bixby come assistente predefinito sui dispositivi Samsung, garantendo un’interazione più fluida con i servizi Google, come Foto e Drive, e accesso prioritario a future innovazioni nel campo dell’IA.

Tuttavia, è importante notare che, sebbene lo spazio di archiviazione cloud possa essere condiviso con un massimo di cinque membri della famiglia, l’accesso a Gemini Advanced rimane limitato al titolare dell’account principale. Questa offerta si aggiunge agli altri vantaggi per chi preordina un Galaxy S25, come abbonamenti gratuiti ad Adobe Lightroom e Peacock Premium. Sebbene meno generosa rispetto all’offerta di un anno di Google per la serie Pixel 9, questa prova di sei mesi consente di esplorare le funzionalità di Gemini Advanced prima di decidere sul rinnovo.