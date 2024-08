Riceverà in anticipo i modelli di OpenAI e Anthropic

In un periodo in cui Elon Musk rilascia un’IA senza censure, arriva una svolta importante per il mondo dell’intelligenza artificiale. Infatti, il Governo USA ha deciso di intervenire in via preventiva.

È da una comunicazione ufficiale pubblicata sul portale del NIST (National Institute of Standards and Technology) nella giornata del 29 agosto 2024 che si apprende che le aziende OpenAI e Anthropic hanno accettato di condividere i propri modelli IA con il Governo USA prima del lancio.

Per l’occasione, le realtà citate hanno firmato un memorandum d’intesa con l’US AI Safety Institute. Questo significa che il Governo USA avrà modo di valutare in via preventiva i rischi di sicurezza, offrendo feedback e aiutando le aziende del settore dell’intelligenza artificiale a rendere più adatti al mercato i propri servizi e prodotti.

Tutti i modelli IA principali di OpenAI e Anthropic saranno, insomma, sotto stretta osservazione. La scelta arriva in un momento in cui la legislazione dell’IA è un tema particolarmente caldo. È di poche ore fa, ad esempio, l’approvazione in California del Safe and Secure Innovation for Frontier Artificial Intelligence Models Act (SB 1047), che richiede alle aziende IA operanti sul territorio di adottare ulteriori misure di sicurezza prima di procedere all’addestramento di foundation model avanzati.

Nel frattempo, rimanendo in ambito IA, Google ha implementato ulteriori filtri di sicurezza su Gemini.