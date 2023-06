Riceve una sorpresa dall’altra parte del mondo, ma il suo cane rovina tutto

Negli ultima anni la tecnologia ha reso la comunicazione molto semplice ma ha affossato completamente il romanticismo ma non tutti hanno deciso di adattarsi a questi tempi e un ragazzo dall’altra parte del mondo ha deciso di mandare dei fiori alla sua amata, ma un imprevisto che ha rovinato il momento emozionante e romantico che è stato immortalato in un video.

Il gesto romantico non è andato proprio come ci si aspettava e un’imprevisto hanno minato il romanticismo di un gesto tanto semplice ma non scontato.

La ragazza ha infatti ricevuto dei fiori dal suo fidanzato ma il video di quello che è accaduto a durante la consegna dei fiori ha fatto si che il video diventasse virale

Il gesto romantico si trasforma in una zuffa tra cani

Un ragazzo innamorato di New York ha deciso di inviare un bellissimo mazzo di fiori alla sua ragazza che però si trovava a moltissimi chilometri di distanza.

Per la consegna del mazzo di fiori il ragazzo ha scelto un personaggio molto popolare su TikTok, noto come “El Patrón”. L’uomo è famoso per le sue consegne spettacolari di bouquet e trasforma la semplice consegna di fiori in un evento di grande festa.

Quello che però era destinato ad essere un momento tenero e gioioso ha avuto una svolta improvvisata al momento della consegna infatti, mentre El Patrón si esibiva nel suo show, i cani della destinataria del mazzo di fiori allarmati dalla presenza di uno sconosciuto che cantava e ballava nel mezzo della strada e si dirigeva sempre più vicino alla loro amata padroncina, hanno iniziato ad abbaiare ferocemente.

Ma non solo infatti i cani infastiditi l’uno dall’abbaiare dell’altro hanno iniziato a litigare e quella che doveva essere una consegna di fiori romantica si è conclusa con una rissa tra cani.

La scena è stata registrata e condivisa sul profilo TikTok di El Patrón, dove si può vedere lui consegnare il grandioso bouquet alla signorina di nome Estefany, affermando con enfasi che il dono arrivava da New York.

I cani della ragazza, un Husky e altri due meticci hanno iniziato a difendere il loro territorio per poi scontrarsi tra loro, nel video si sente infatti l’uomo che stava consegnando i fiori esclamare “Qualcuno faccia qualcosa!” mentre attorno alla ragazza si era formato un circolo di vicini e parenti che vedendo il litigio insolito tra i cani si solo lasciati andare in fragorose risate.

I commenti postati sotto il video sono stati pieni di ironia, chiunque abbia più di un cane in casa sa quanto in un secondo si passi da baci e coccole a risse.

I cani che vivono insieme sono infatti come fratelli e chi ha un fratello o una sorella sa benissimo quanto sia semplice litigare e fare pace in un solo istante

Questo episodio ha mescolato romanticismo, sorpresa e caos in pochi secondi mettendo in luce non solo quanto i cani possano essere protettivi con i propri amici umani, ma anche di quando si instauri un amore fraterno con i propri simili.

Quello che doveva essere un gesto romantico e un video che aveva come protagonista la ragazza e il suo innamorato lontano, ha cambiato completamente direzione infatti l’attenzione è stata spostata su dei protagonisti nuovi, ovvero i cani della ragazza.