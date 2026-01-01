4.8 C
Ricette zodiacali cinesi

Per celebrare il Capodanno cinese, che inizierà il 17 febbraio sotto il segno del cavallo, è stato realizzato un gioco di abbinamenti tra segni e ricette, chiamato Oroscopo GastroFusion per il 2026, ispirandosi al libro “Pentole e zodiaco”. Di seguito sono presentate le ricette per ogni segno zodiacale.

Per l’Ariete, la ricetta consigliata è l’insalata di asparagi crudi, fragole, tabasco e citronette, un piatto che rappresenta l’equilibrio perfetto tra dolcezza e brio. Il procedimento prevede di emulsionare olio evo, succo di arancia, succo di lime, miele e sale, poi condire gli asparagi affettati e decorare con fragole e tabasco.

Per il Toro, la ricetta è l’avocado e tofu morbido con furikake e mango, un piatto semplice e raffinato perfetto per un brunch o pranzo leggero. Il procedimento prevede di tagliare avocado e tofu a fette e alternarli sul piatto, condendo con olio di sesamo tostato, salsa di soia e furikake.

Per i Gemelli, la ricetta consigliata è l’uovo all’occhio di bue con kimchi, erba cipollina e cavolo viola marinato, un piatto energico e sexy. Il procedimento prevede di cuocere l’uovo, marinare il cavolo viola e condire con kimchi e erba cipollina.

Per il Cancro, la ricetta è il sashimi di capesante con ravanelli e pesche bianche, un abbraccio di sapori dolci e sapidi. Il procedimento prevede di pulire le capesante, tagliarle a fettine e immergerle nel liquido di barbabietola rossa, poi condire con salsa di soia, succo di lime e olio di sesamo tostato.

Per il Leone, la ricetta consigliata è gli spaghetti al pomodoro, paprika affumicata, wasabi e erba cipollina, un classico con un tocco di originalità. Il procedimento prevede di tostare la paprika, cuocere il sugo di pomodoro e incorporare wasabi e erba cipollina.

Per la Vergine, la ricetta è i tartufini al tè matcha, panna e cioccolato bianco, un dolce delicato e preciso. Il procedimento prevede di scalare la panna, aggiungere il tè matcha e versare il composto sul cioccolato bianco, poi far raffreddare e formare delle palline.

Per la Bilancia, la ricetta consigliata è il radicchio, cachi morbido, salsa teriyaki e formaggio di capra fresco, un piatto sana e intrigante. Il procedimento prevede di lavare e spezzare il radicchio, aggiungere cucchiaiate di cachi e formaggio di capra, condendo con salsa teriyaki e olio di sesamo.

Per lo Scorpione, la ricetta è il tataki di tonno con insalata di mela, sedano, zenzero e ponzu, un classico indimenticabile. Il procedimento prevede di scottare il tonno, affettare la mela e il sedano, condendo con zenzero e ponzu.

Per il Sagittario, la ricetta consigliata è la zucca al forno con salsa di soia, melograno e salmone affumicato allo zenzero, un viaggio speziato. Il procedimento prevede di tagliare la zucca, cuocerla al forno e condire con salsa di soia, melograno e salmone affumicato.

Per il Capricorno, la ricetta è i cannolicchi con gazpacho di cetriolo, basilico e latte di cocco, brunoise di cetrioli e pomodorini, un accostamento versatile e vivace. Il procedimento prevede di pelare e tagliare i cetrioli, frullarli con latte di cocco, basilico e aglio, poi cuocere i cannolicchi e condire con il gazpacho.

Per l’Acquario, la ricetta consigliata è la zuppa di miso e carciofi con zenzero e cipollotto, un abbraccio caldo e sano. Il procedimento prevede di pulire i carciofi, tagliarli e cuocerli con zenzero e cipollotto, poi aggiungere la pasta di miso e servire con una spolverata di cipollotto fresco.

Per i Pesci, la ricetta è i gamberi crudi con crema di cocco al curry, feta sbriciolata e sesamo nero, un piatto leggero e romantico. Il procedimento prevede di mescolare il latte di cocco con curry e sale, poi pulire i gamberi e condire con olio, succo di lime e pepe, servendo con la crema di cocco al curry e guarnendo con feta e sesamo nero.

