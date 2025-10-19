15.4 C
Roma
domenica – 19 Ottobre 2025
Cucina

Ricette tradizionali italiane per un pranzo domenicale perfetto

Da stranotizie
Ricette tradizionali italiane per un pranzo domenicale perfetto

Ogni giorno alle 12 su Pavia Uno Tv e Lombardia Live 24 va in onda “La cucina di Rita”, un programma dedicato al pranzo completo della domenica. Rita propone ricette gustose e facili da preparare, adatte a tutti. Grazie alla sua esperienza, combina la tradizione culinaria con un tocco di creatività, mantenendo i piatti semplici, veloci ed economici.

Le ricette spaziano tra antipasti, primi, secondi piatti e dolci, offrendo un’ampia scelta per rendere speciali i vostri pranzi. Ogni giorno è un nuovo appuntamento con la cucina di Rita, disponibile anche sul suo canale YouTube, sulla pagina Facebook e sul sito ritaskitchen.org. Inoltre, è possibile acquistare il suo libro contenente tutte le ricette su Amazon.

🍝 Scopri le offerte su MamaSugo

Articolo precedente
Schlein Critica il Governo: Scoppia il Caso Ranucci
Articolo successivo
Vacanze autunnali in Italia: scopri i luoghi da visitare
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.