Ricette tradizionali italiane per un pranzo domenicale perfetto

Ogni giorno alle 12 su Pavia Uno Tv e Lombardia Live 24 va in onda “La cucina di Rita”, un programma dedicato al pranzo completo della domenica. Rita propone ricette gustose e facili da preparare, adatte a tutti. Grazie alla sua esperienza, combina la tradizione culinaria con un tocco di creatività, mantenendo i piatti semplici, veloci ed economici.

Le ricette spaziano tra antipasti, primi, secondi piatti e dolci, offrendo un’ampia scelta per rendere speciali i vostri pranzi. Ogni giorno è un nuovo appuntamento con la cucina di Rita, disponibile anche sul suo canale YouTube, sulla pagina Facebook e sul sito ritaskitchen.org. Inoltre, è possibile acquistare il suo libro contenente tutte le ricette su Amazon.