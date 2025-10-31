Ricette tradizionali italiane per un pranzo domenicale perfetto

Ogni giorno, alle 12, su Pavia Uno Tv e Lombardia Live 24 va in onda “La cucina di Rita”, un programma dedicato a chi desidera preparare un pranzo completo. In particolare, ogni domenica è previsto un appuntamento speciale con ricette sfiziose e accessibili, adatte per antipasti, primi e secondi piatti, oltre ai dolci.

Rita si ispira alla tradizione culinaria, arricchendola con un tocco di creatività. Le sue ricette sono pensate per essere semplici, veloci ed economiche, rendendo la cucina un’attività alla portata di tutti. Gli appassionati possono seguire il programma non solo in TV, ma anche sul canale YouTube di Rita, sulla sua pagina Facebook e sul sito ritaskitchen.org.

Inoltre, per chi desidera avere a disposizione tutte le sue ricette, è possibile acquistare il suo libro su Amazon.