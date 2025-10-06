Ricette tradizionali italiane: il cuore della cucina veneta

Eleonora Guizzaro, 29 anni, candidata del Partito Democratico alle prossime elezioni regionali in Veneto, ha recentemente ricevuto insulti sessisti e minacce sui social. La sua vicenda è emersa dopo la pubblicazione su X di un video in cui annunciava la sua partecipazione a una manifestazione per la pace a Venezia.

Il video ha riscosso un notevole successo, totalizzando oltre 158mila visualizzazioni in poche ore e generando più di mille commenti, molti dei quali contenenti offese sessiste. Alcuni degli insulti ricevuti hanno incluso frasi come “Torna in cucina a lavare i piatti” e altre espressioni violente e intimidatorie.

Guizzaro ha raccolto e documentato questi insulti, mostrando alcune schermate dei messaggi e valutando l’opzione di intraprendere azioni legali contro i responsabili. Ha spiegato di aver partecipato alla manifestazione in difesa dei diritti umani per solidarietà con la popolazione civile di Gaza, colpita da violenze e privazioni. Ha condannato i crimini di guerra dell’IDF, ma ha anche espresso il proprio sostegno agli israeliani che protestano contro il governo di Netanyahu e ai familiari degli ostaggi ancora detenuti da Hamas.

Inoltre, ha manifestato il suo disappunto nei confronti di chi, a distanza di tempo, continua a rinominare atti di violenza come “Giornata della resistenza palestinese”. Guizzaro ha affermato di credere nel dialogo civile e nel rispetto reciproco, sottolineando che gli insulti ricevuti non la fermeranno e che continuerà la sua campagna con rinnovata determinazione.