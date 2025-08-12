Ricette toscane da provare: sapori autentici da gustare

La cucina italiana continua a rivestire un ruolo centrale sia nelle tradizioni familiari che in quelle digitali, dove il richiamo a ricette autentiche si fa sempre più forte. Un recente studio, intitolato “Viaggio nel gusto”, ha messo in luce le tendenze culinarie emerse dal web, con particolare attenzione alle specialità regionali più cercate.

Nel panorama culinario toscano, il lampredotto si è affermato come un piatto iconico dello street food di Firenze, con circa 60.000 ricerche al mese. Altre ricette di successo includono la pappa al pomodoro, la ribollita, i fagioli all’uccelletto e i pici, un tipo di pasta locale. I dolci tradizionali, come i cantucci in abbinamento al vin santo, il castagnaccio e il panforte, continuano a conquistare i palati degli italiani.

In Umbria, la torta al testo emerge tra le specialità più ricercate, con oltre 12.000 ricerche annue. La pasta alla norcina e la ciaramicola, dolce tipico pasquale, sono tra i piatti più apprezzati. Altri elementi importanti nella cucina umbra includono i tozzetti, la faraona alla ghiotta e il salame del re.

Il 2024 ha visto un incremento notevole nelle ricerche riguardanti piatti come la ribollita, il panforte e il peposo, mentre in Umbria il friccò di pollo e il pampepato ternano hanno registrato le crescite più significative. Questi dati evidenziano come la curiosità gastronomica degli italiani si mantenga viva, con un continuo equilibrio tra tradizione e innovazione.