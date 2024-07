ricette sfiziose, fresche e facili da fare

In cerca di antipasti di pesce semplici e veloci? Ecco le migliori ricette per portare in tavola degli antipasti di mare da leccarsi i baffi: davvero squisiti!

Oggi parliamo di antipasti, e più precisamente vedremo come preparare degli antipasti di pesce sfiziosi, ma al tempo stesso molto semplici da preparare. Il pesce è certamente un alimento fra i più raffinati, sempre sinonimo di classe e che ci permette di preparare dei piatti in grado di stupire tutti quanti: primi, secondi, ma anche soprattutto antipasti, una delle portate più importanti dal momento che è la prima che viene servita durante un pranzo o una cena.

In questo caso, scegliere di utilizzare il pesce è una mossa molto furba: possiamo preparare dei piattini veloci, utilizzando pochi ingredienti ma ottenendo comunque un risultato di alto livello. Insomma, antipasti semplici, sì, ma mai banali!

Oggi ne vedremo davvero tanti, e utilizzeremo salmone, tonno, gamberi, ma anche capesante, cozze e altri elementi di mare. Siete pronti a scoprire quali sono i migliori antipasti di pesce freddi o caldi da portare in tavola per ogni occasione? Allora seguiteci!

Antipasti di pesce freddi e sfiziosi: quali cucinare

Non sempre antipasto freddo è sinonimo di ricetta veloce: spesso al contrario per un ottimo risultato serve una preparazione più lunga, specie quando per esempio abbiamo a che fare con la marinatura. Nella maggior parte dei casi, specie nelle ricette di antipasti di mare freddi che andremo ad elencarvi, potrete portare a tavola dei piatti veloci, sfiziosi e perché no, pure antipasti di pesce economici. Dalla bruschetta alla tartare, dai carpacci al classico cocktail di gamberi, ecco quali preparare.

Tartare di tonno

tartare di tonno e lime

Eccola qua, la regina degli antipasti di pesce freddi, la tartare di tonno! In realtà questo è un piatto che se servito in dosi generose può diventare un secondo, ma d’estate potete prepararla per una cena importante e poi realizzare delle piccole monoporzioni con l’aiuto di un coppapasta.

La chiave qui è una: comprare pesce di qualità, abbattuto e che siamo sicuri di poter consumare crudo. Il segreto, invece, è la marinatura: scegliete gli ingredienti che più vi piacciono! Ecco le nostre idee per preparare delle tartare di tonno deliziose!

Gli ingredienti della tartare di tonno, arancia e lime (per 4 persone)

450 g di tonno fresco

1 lime

1 arancia non trattata

50 ml di olio evo

sale q.b.

rucola o germogli per la decorazione q.b.

qualche fettina di zucchina cruda o grigliata

Tartare di salmone

tartare salmone e avocado

Abbiamo parlato di quella di tonno, e volevate che non citassimo la sua sorellina, la tartare di salmone? In questo caso troviamo come protagonista un pesce con un gusto meno minerale e più avvolgente e grasso, che proprio come il tonno va a braccetto con l’avocado! Anche qui ciò che conta è la marinatura: buona preparazione!

Gli ingredienti della tartare di salmone (per 4 persone)

Ecco gli ingredienti:

1 kg di salmone

1 avocado

1 lime

2 cucchiai di aceto di mele

un pizzico di sale

pepe bianco q.b.

semi di sesamo q.b.

olio di oliva q.b.

Carpaccio di pesce spada

Carpaccio di pesce spada

Il carpaccio di pesce è un ottimo modo per iniziare una cena o un pranzo: fresco, delicato, gustoso, ma soprattutto davvero veloce da preparare. Qui serve un pesce di qualità, qualche ingrediente goloso come pepe in grani, bacche di ginepro, olio di qualità e limone, e infine basta solo impiattare.

Noi l’abbiamo provato con il pesce spada e il pepe verde: ecco la ricetta del carpaccio!

Ingredienti del carpaccio di pesce spada (per 4 persone)

Di seguito gli ingredienti:

400 g di pesce spada abbattuto

1 limone

2 cucchiai di olio

1 cucchiaio di pepe verde in salamoia

rucola q.b

Alici marinate

Alici Marinate

Un antipasto gustoso, che potrete preparare con un po’ di anticipo. Le alici marinate sono una garanzia quando si tratta di piatti di pesce freddi. Il segreto? La marinatura, oltre alla scelta del pesce. Importante sarà comprare alici già abbattute.

Un consiglio: utilizzate una pirofila in vetro o ceramica abbandonando l’idea della plastica o del metallo poiché a contatto con sostanze acide questi due tipi di materiali potrebbero sprigionare sostanze nocive alla vostra salute.

Ingredienti per le alici marinate (per 4 persone)

500 g di alici

250 ml di aceto

2 spicchi d’aglio

ciuffetti di prezzemolo

1 limone

sale q.b.

olio extravergine d’oliva q.b.

Polpo e patate

insalata di polpo e patate

Tra gli antipasti più gustosi c’è sicuramente da segnalare il polpo con patate. Ci sono due tipi di preparazione che potrete realizzare seguendo passo passo la nostra ricetta. La prima prevede la realizzazione della classica insalata di polpo e patate in insalata, da preparare dopo aver cotto il polpo e fatto raffreddare. La seconda invece, meno diffusa ma ugualmente gustosa, prevede la cottura in umido.

Cocktail di gamberi

Cocktail di gamberi

Non esiste un antipasto a base di pesce più famoso di questo: parliamo del cocktail di gamberi in salsa rosa, un appetizer dal gusto anni ’80, ma che al tempo stesso conserva un’aura immortale!

Sostanzialmente per preparare questo piatto servono pochissime energie: dovrete cuocere i gamberi (vanno bene gamberetti, gamberoni, freschi o surgelati) e realizzare la salsa. Infine non dovrete far altro che inventarvi una presentazione!

Provate anche voi questo piatto delizioso che si realizza con:

500 g di gamberetti surgelati

70 g di maionese

1 cucchiaio di ketchup

1/2 cucchiaio di salsa worchester

sale q.b.

insalata verde q.b.

Bruschetta con tonno

Bruschette con tonno

Partiamo davvero dalle basi. Già, perché non abbiamo per forza bisogno di spendere tanto in pescheria per preparare un antipastino goloso. Per fare bruschette con tonno ci basterà qualche scatoletta di tonno, del pane, un formaggino delicato e qualche condimento ed erba aromatica. Questi crostini sono deliziosi, si preparano in 5 minuti e andranno a ruba, vedrete!

Gli ingredienti delle bruschette con tonno (per 4 persone)

Ecco gli ingredienti:

150 g di formaggio caprino

180 g di gorgonzola

1 baguette

tonno in scatola q.b.

erba cipollina q.b.

Tartine al salmone

tartine al salmone

Siamo freschi di argomento salmone, e allora continuiamo sulla stessa onda. In questo caso dobbiamo comprare il classico salmone affumicato e preparare delle tartine al salmone deliziose! Ci sono diversi modi per realizzarle, dalle più classiche con burro, limone e pepe, passando per formaggino o arricchendole anche con altri ingredienti. Se volete un tocco chic provate con delle uova di quaglia!

Gli ingredienti delle tartine al salmone (per 4 persone)

Gli ingredienti per preparare le tartine al salmone:

130 g di salmone affumicato

Philadelphia q.b.

erba cipollina q.b.

pepe q.b.

sale q.b.

scorza di limone q.b.

cracker o pancarrè q.b.

olio extravergine di oliva q.b.

Crostini con pesce spada affumicato

crostini con pesce spada

Non avevamo ancora parlato del pesce spada, ma vedrete, non sarà l’unica volta che oggi lo tireremo in ballo! Perché? Ma perché è buonissimo! Questo pesce ha una consistenza in bocca molto delicata, ma al tempo stesso ha un gusto pungente, affumicato, semplicemente delizioso.

Qui, per preparare delle gustose tartine con pesce spada, lo abbiamo abbinato a del pane croccante, un po’ di rucola e del formaggino spalmabile: ancora una volta pochi ingredienti per un piatto semplicissimo!

Gli ingredienti per le tartine con pesce spada (per 4 persone)

Ecco gli ingredienti da utilizzare per le tartine con pesce spada

6 fette di pane

12 fette di pesce spada affumicato

olio extravergine di oliva q.b.

rucola q.b.

formaggio spalmabile q.b.

Crostoni con cozze e pomodorini

Crostini cozze e pomodorini

Finalmente le cozze! Lo so che le stavate aspettando, perché anche noi ne andiamo matti, ma in questo caso non prepareremo una delle solite ricette, ma dei crostoni con cozze e pomodorini. Abbineremo le cozze con della cipolla rossa cruda e del pomodoro, così da dare un tocco di freschezza al tutto. Che ne pensate?

Ingredienti per i crostoni cozze e pomodorini (per 4 persone)

Ecco quali ingredienti vi serviranno:

1 baguette

400 g di cozze

150 g di pomodorini

1 pizzico di sale

1 mazzetto di prezzemolo

1 spicchio di cipolla di Tropea

olio di oliva q.b.

1 pizzico di sale, pepe q.b.

Antipasti di mare caldi: i migliori da servire

Aprire una cena in famiglia o con amici con degli antipasti di pesce darà certamente quel qualcosa in più alla vostra serata. Per la preparazione di questi piatti potrete sbizzarrirvi, scegliendo uno dei piatti che vi abbiamo già proposto o in alternativa presentare qualcosa di caldo. Capesante, polpo, cozze, salmone: vi daremo qualche idea per antipasti sfiziosi di mare che faranno rimanere a bocca aperta i vostri commensali. Eccone alcuni.

Ingredienti per il polpo e patate (per 4 persone)

800 g di polpo

800 g di patate

1 limone

40 g di olio extravergine di oliva

1 spicchio di aglio

2 rametti di prezzemolo

2 coste di sedano

1 carota

1 cipolla piccola

sale q.b.

pepe q.b.

Cozze alla tarantina

Cozze alla tarantina

Una bontà tutta pugliese ma ormai esportata ovunque. Sono le cozze alla tarantina: un gustosissimo antipasto di pesce che prevede che le cozze, pulite e poi fatte aprire in padella, vengano fatte cuocere insieme al pomodoro, senza dimenticare ovviamente di servirle con del pane tostato. Non vi resta che cucinare e assaggiare!

Gli ingredienti per le cozze alla tarantina (per 4 persone)

1.5 kg di cozze

1 bicchiere di vino bianco secco

2 spicchi di aglio

1 peperoncino rosso

4 cucchiai di olio extravergine di oliva

sale q.b.

pepe q.b.

1 mazzetto di prezzemolo

8 fette di pane casereccio

Capesante gratinate

Capesante gratinate

Certo, le capesante sono un ingrediente che va fortissimo durante il periodo invernale, ma anche d’estate portare in tavola questi deliziosi molluschi vi farà fare un figurone. Per farle gratinate mescolate al pangrattato del prezzemolo, sale, pepe, un po’ di parmigiano e un pizzico di peperoncino. Se volete potete anche tritare uno spicchio di aglio, poi ricopritele con la panatura, un filo d’olio e… via in forno! Provate le nostre capesante gratinate.

Gli ingredienti delle capesante gratinate (per 4 persone)

Vi serviranno:

8 capesante

120 g di pangrattato

2 spicchi d’aglio

prezzemolo fresco q.b.

olio extravergine di oliva q.b.

sale q.b.

pepe q.b.

1 limone

Torta salata al salmone

Torta salata al salmone

Visto che abbiamo introdotto un antipasto caldo, abbiamo pensato di concludere con una torta salata… ovviamente di pesce! Qui il salmone incontra il ripieno della classica quiche, dando vita a un piatto davvero sensazionale.

Il vantaggio, poi, è che si può preparare anche con largo anticipo, e gustare freddo la sera o il giorno dopo. Insomma, riuscite a trovare un buon motivo per non provare a cucinare la torta salata al salmone?

Ingredienti per la torta salata al salmone (per 4 persone)

Gli ingredienti:

250 g di pasta sfoglia

4 fette di salmone affumicato

150 g di groviera

3 uova

250 ml di panna fresca

1 cucchiaio di formaggio grattugiato

sale q.b.

pepe q.b.

Ravioli cinesi di gamberi al vapore

Volete provare antipasti di pesce che vi facciano fare il giro del mondo con i sapori? Allora questa ricetta d’ispirazione cinese dei ravioli di gamberi al vapore fa proprio al caso vostro. I Siu Mai Prawn non richiedono particolare abilità: l’impasto è a base di farina e acqua mentre per il ripieno occorrono semplicemente code di gamberi e aromi.

La cottura tradizionalmente dev’essere al vapore ma se non possedete una vaporiera (o uno strumento adatto) vi consigliamo di cuocerli in padella (meglio se un wok) con un goccio d’acqua finché questa non sarà evaporata: vi vorranno circa 5/10 minuti in base alle dimensioni scelte.

Ecco gli ingredienti per questi ravioli di pesce:

300 g di farina di tipo 00

150 ml di acqua calda

400 g di code di gambero già pulite

1 cipollotto fresco tritato finemente

4 cucchiaini di saké

1\2 tazzina di salsa di soia

1 cm di zenzero fresco grattugiato

1 pizzico di zucchero

Polpette di tonno

polpette di tonno e patate

Concludiamo questa carrellata di antipasti di pesce con una ricetta facile, che piace sempre a tutti: le polpette di tonno. Semplici da preparare (e ancora più da mangiare), possono essere preparate di dimensioni ridotte in modo da diventare uno sfiziosissimo finger food: vi basterà servirle con un stecchino in modo che ognuno possa servirsi. Se avete delle patate lesse avanzate riuscirete a prepararle ancora più in fretta.

Ingredienti per le polpette di tonno (per 4 persone)

Per questa preparazione, la ricetta prevede: