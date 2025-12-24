Ricette senza frontiere dal mondo

Medici senza frontiere ha lanciato “Il mondo a tavola, 10 ricette senza frontiere”, un viaggio intorno al mondo per scoprire i sapori tipici di 10 paesi in cui l’organizzazione lavora. Questo progetto non solo presenta ricette tradizionali, ma anche riflette su quanto il cibo sia ancora una sfida per milioni di persone nel mondo e sulle crisi note o dimenticate che colpiscono milioni di persone.

Ognuna delle 10 ricette, dai Samosa del Mozambico al Saka Saka della Repubblica Democratica del Congo, è accompagnata da una breve scheda sul paese di cui è tipica e sulle attività che Medici senza frontiere vi svolge. La raccolta di ricette è scaricabile gratuitamente online sul sito di Medici senza frontiere, lasciando i propri contatti.

Come organizzazione medico-umanitaria, Medici senza frontiere assiste ogni giorno nei paesi in cui lavora all’impatto devastante di cambiamenti climatici, conflitti e povertà sulla sicurezza alimentare. Un rappresentante dell’organizzazione ha espresso l’augurio che questa raccolta di ricette sia un’occasione non solo per sperimentare nuovi sapori, ma soprattutto per conoscere crisi dimenticate in diversi paesi del mondo e per riflettere su quanto l’accesso al cibo non sia ancora garantito a milioni di persone. La raccolta include ricette come il Ful Medames, direttamente dal Sudan.