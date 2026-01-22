Ricette sanitarie nel Lazio

Dal 1° febbraio, sono state introdotte nuove regole per la sanità a Roma e nel Lazio riguardanti le ricette. Il nuovo sistema prevede scadenze più strette e un principio fondamentale: chi riceve una prescrizione dovrà agire più rapidamente. L’obiettivo di questa riforma è quello di rendere più ordinato l’accesso a visite ed esami, evitando che le prenotazioni slittino troppo nel tempo. Ciò comporta di fatto una riscrittura della durata delle ricette. Queste nuove regole hanno lo scopo di migliorare l’efficienza del sistema sanitario nella regione.