Ricette sane dalla cucina romagnola per mangiare meglio

È attivo il canale WhatsApp “A tavola con l’Ausl Romagna”, creato dal Dipartimento di Sanità Pubblica per offrire ai cittadini piatti sani e gustosi. Iscrivendosi, si riceveranno ogni settimana ricette semplici, stagionali e salutari, realizzate da chef e Educhef esperti in alimentazione sana, sotto la supervisione di specialisti in nutrizione.

Il lancio del canale è avvenuto in coincidenza con la Giornata mondiale del diabete, evidenziando l’importanza della prevenzione e della gestione di questa malattia, che colpisce l’8% della popolazione in Romagna. Adottare uno stile di vita sano è fondamentale, e una corretta alimentazione rappresenta il primo passo per migliorare la salute e prevenire malattie croniche.

Questo nuovo canale si unisce al sito web dell’Ausl Romagna, dove è disponibile una sezione dedicata alla sana alimentazione. Qui i cittadini possono trovare informazioni utili per orientarsi nelle scelte alimentari, consigli pratici per una dieta equilibrata, eventi locali e ulteriori ricette.

L’iscrizione è semplice e gratuita. È possibile farlo cliccando sul link fornito. Inoltre, è possibile contribuire inviando le proprie ricette a un indirizzo email dedicato, dove verranno valutate dal team di dietisti e pubblicate con il nome dell’autore.