Ricette per medici e pazienti in Campania

Da stranotizie
Ricette per medici e pazienti in Campania

Torna nell’agro aversano l’iniziativa “Ricette per Medici e Pazienti”, che unisce formazione medica e prevenzione sul territorio campano. L’evento, realizzato da You Emergency con la direzione scientifica della professoressa Giovanna Cuomo, si articolerà in due giornate, fra Aversa e Trentola Ducenta, con percorsi dedicati a medici, infermieri e cittadini.

Venerdì 23 gennaio, dalle ore 8 alle 15.10, nell’Aula Magna del Dipartimento di Ingegneria dell’Università Vanvitelli ad Aversa, si terrà il corso “Ecm Meet The Expert Multireuma – Clinical Management Issues”, dedicato ai medici di medicina generale e specialisti. Nel pomeriggio della stessa giornata, sempre nella medesima sede, prenderà il via il percorso formativo riservato agli infermieri e agli operatori sanitari.

Sabato 24 gennaio, dalle 10 alle 18, al Pime di Trentola Ducenta, sarà invece la volta di “Incontrare i Pazienti”: una giornata aperta alla popolazione con screening gratuiti per patologie reumatologiche, diabete, osteoporosi e numerose altre condizioni correlate. I cittadini potranno accedere a consulenze specialistiche in reumatologia, cardiologia, oculistica, allergologia, ortopedia, odontoiatria, oltre a esami strumentali come ecografie, capillaroscopie e Moc.

L’obiettivo è rendere la prevenzione accessibile a tutti, rimuovendo le barriere economiche che spesso impediscono l’accesso ai controlli medici. La diagnosi precoce delle malattie reumatiche e delle patologie correlate può fare la differenza nella qualità di vita dei pazienti. Dopo il successo delle prime due edizioni, che hanno registrato un’ampia partecipazione di pubblico e una significativa copertura mediatica, questa terza edizione conferma la collaborazione con le Istituzioni Campane.

