Da stranotizie
Ricette mediche: nuove regole in Italia

A partire dal 1° gennaio 2026, come stabilito dal Decreto 173 del 24/11/2025, le ricette mediche per visite specialistiche ambulatoriali con Classe di Priorità B vedranno la loro validità ridursi drasticamente: dai precedenti 6 mesi si passerà a soli 20 giorni. Lo Sportello “Diritto alle Cure” di Feltre invita la cittadinanza alla massima attenzione per non perdere il diritto alla prestazione e dover tornare dal medico per una nuova impegnativa.

La Classe B indica prestazioni da erogare entro 10 giorni a causa di condizioni cliniche che necessitano di tempi brevi. La nuova normativa impone che l’utente si rivolga al CUP entro 20 giorni dall’emissione della ricetta. Oltre tale termine, la ricetta scade e non è più utilizzabile.

Il Comitato Feltrino per il Diritto alla Salute suggerisce una strategia precisa per tutelarsi contro le lunghe liste d’attesa e i disguidi burocratici: contatto immediato con il CUP, sia telefonicamente che allo sportello, e richiesta del numero di presa in carico per le prime visite. Se la ricetta riguarda un controllo, è necessario contattare il CUP immediatamente e annotare la data del contatto.

Lo sportello denuncia come la pratica di inserire i pazienti in liste d’attesa infinite crei spesso disagi e “faccia impazzire” l’utente. L’obiettivo del progetto è proprio quello di supportare chi vede calpestati i propri diritti. Per assistenza e supporto nel far valere i propri diritti di fronte a ritardi o mancanze del sistema sanitario, i cittadini possono rivolgersi allo Sportello Diritto alle Cure – Feltre.

