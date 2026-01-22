Ricette mediche Lazio

6.8 C
Roma
giovedì – 22 Gennaio 2026
La riduzione della validità delle ricette mediche a 30 giorni, in vigore nel Lazio, è stata criticata da Alessandro Cavaliere, Responsabile Sanità di Europa Verde Lazio. Secondo Cavaliere, questa misura non è una soluzione tecnica, ma un espediente contabile a danno dei pazienti.

Accorciare la validità della ricetta non significa curare più velocemente le persone, ma semplicemente cancellarle dalle liste d’attesa quando i tempi della burocrazia superano quelli della biologia. Ciò significa che l’utente sparisce dalle statistiche del disservizio, ma il suo bisogno di cura resta intatto, costringendolo a ricominciare l’iter da capo.

Il provvedimento introduce l’obbligo di accettare la prestazione ovunque capiti e con chiunque capiti, pur di non veder scadere il documento. Ciò ignora il concetto di continuità assistenziale e di qualità della cura, poiché un paziente ha il diritto di essere seguito da chi conosce la sua storia clinica e di chi si fida.

Obbligare un cittadino a spostarsi in un’altra provincia per una visita con un professionista mai visto, solo per non perdere il diritto alla prestazione, è un’umiliazione che degrada la medicina a catena di montaggio. Inoltre, si sottolinea il rischio di una deriva forzata verso la sanità a pagamento, poiché il privato deve rimanere un’integrazione al Servizio Sanitario Nazionale, non un obbligo sanitario di fatto.

Europa Verde Lazio chiede alla Regione un immediato ripensamento della misura e un investimento serio sul personale e sulle strutture pubbliche, affinché le liste d’attesa si riducano aumentando l’offerta e non diminuendo i diritti dei malati.

