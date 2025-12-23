12.9 C
Ricette mediche in Italia

Ricette mediche in Italia

Dal 1° gennaio 2026, entrano in vigore le nuove regole sulla validità delle ricette di specialistica ambulatoriale con priorità B, che avranno una durata di validità limitata a 20 giorni dalla data di emissione. Ciò è stato disposto dal Decreto del Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale della Regione del Veneto n. 173 del 24 novembre 2025.

Per tutte le altre classi di priorità, gli esami della branca di Laboratorio e le prestazioni di controllo, la durata di validità temporale delle ricette rimane pari a 180 giorni dalla data di prescrizione, come stabilito dalla Dgr n. 626 del 6 giugno 2024. Tuttavia, se non si procede alla prenotazione contattando il Cup entro i tempi previsti, la prescrizione perderà validità. Pertanto, si raccomanda ai cittadini di prenotare al più presto per ricevere l’assistenza sanitaria nei tempi previsti.

