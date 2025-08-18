29.3 C
Ricette leggere e veloci: idee per pranzi, cene e aperitivi d’estate

Crisis in Bolivia: le tensioni sociali e le sfide economiche

Se stai cercando piatti leggeri e gustosi che richiedano cotture rapide e delicate, continua a leggere. Questa settimana abbiamo pensato a chi deve preparare pasti da portare in ufficio e a chi è ancora in vacanza, desideroso di piatti pratici da consumare durante escursioni o al mare.

Per un pranzo veloce, la pasta alla checca è un’ottima scelta: i rigatoni si condiscono con pomodorini, mozzarella e basilico, risultando perfetti anche il giorno dopo. Un altro ideale per il pranzo è il riso con pollo e zucchine, facile da trasportare. La frittata di zucchine, ottima per le escursioni, può essere accompagnata da crudités o servita in un panino. Se ami le insalate, prova quella con gamberi e mango o la caprese di melanzane, da gustare con pane integrale.

Per un aperitivo originale, prepara stuzzichini come spiedini di anguria e feta o fichi ripieni di stracchino e pancetta. Se hai ospiti a pranzo, opta per spaghetto alle vongole seguito da frittura di calamari, e termina il pasto con un semifreddo ai frutti di bosco. Se preferisci un secondo di pesce leggero, la spigola all’acqua pazza è una scelta eccellente, accompagnata da verdure o patate al forno.

In alternativa, il carpaccio di manzo offre un’opzione fresca e leggera per le giornate calde, mentre i friggitelli in padella sono un contorno semplice che si abbina bene a secondi di carne o pesce. La settimana si completa con piatti come calamari fritti, perfetti per un pranzo o una cena appetitosa.

