Ricette Italiane Tradizionali

Il Sindacato dei medici FIMMGR interviene sull’ingiustificato rifiuto di alcuni medici Asp di rilasciare ricette ai pazienti al termine delle visite. Secondo il Sindacato, questo rifiuto viola i diritti e i doveri dei pazienti. I medici hanno il dovere di rilasciare ricette ai pazienti dopo le visite, in quanto è un diritto fondamentale per i pazienti avere accesso alle cure e ai trattamenti necessari. Il Sindacato chiede che venga garantito il rispetto dei diritti dei pazienti e che i medici adempiano ai loro doveri professionali.

