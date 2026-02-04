Ricette italiane tradizionali da scoprire nel Lazio

A partire da oggi, nel Lazio cambia la validità delle ricette mediche per migliorare l’accesso a visite ed esami specialistici. Il presidente Francesco Rocca ha spiegato le novità sui social nei giorni scorsi.

Le nuove scadenze delle ricette si basano su priorità cliniche. Le ricette urgenti, da eseguire entro 72 ore, saranno valide per 10 giorni, mentre quelle da effettuare entro 10 giorni avranno validità di 20 giorni. Per le visite differibili, la validità sarà di 40 giorni, e per gli esami 70 giorni; infine, le ricette programmate dureranno 130 giorni. È fondamentale sottolineare che la validità della ricetta inizia al momento della prenotazione, non nel giorno dell’appuntamento.

Rocca ha evidenziato l’importanza di questo intervento, poiché in passato tutte le ricette avevano la stessa validità di sei mesi, una situazione che ha causato ritardi nelle prenotazioni, specialmente per le prescrizioni urgenti. Nel 2025, un terzo delle visite o esami urgenti è stato prenotato in ritardo, con 200mila cittadini che hanno contattato i servizi di prenotazione molto tempo dopo l’emissione della ricetta. Questo ha complicato la gestione delle emergenze mediche, penalizzando chi aveva realmente bisogno di assistenza.