Ricette italiane più cercate online

Di solito a fine anno, Google svela le parole più cercate per singolo paese e globalmente, offrendo una panoramica dei temi più interessanti, dei gruppi più ascoltati, degli attori e delle attrici più apprezzate, dei fatti di cronaca più coinvolgenti e ovviamente dei piatti più cucinati. Le ricette rivestono sempre un ruolo centrale nell’annuale report dei trend di ricerca.

In Italia, i 10 piatti più cercati online sono tutti piatti italiani, anzi prettamente regionali e legati alle festività più importanti, tranne uno. Partendo dal basso della classifica, troviamo il salame di cioccolato, un dessert semplice e ben conosciuto, seguito da castagnole, torta pasqualina e biscotti di Pasqua. Alla sesta posizione ci sono i biscotti di Squid Game, mentre al quinto posto ci sono i crumbl cookies, che nel sono scivolati a metà della classifica. Si prosegue con le chiacchiere, le uova alla Jova, divenute virali come la colazione preferita del cantante Jovanotti, la colomba pasquale e il casatiello napoletano in cima.

A livello globale, un particolare ingrediente tiene banco: il pollo. Partendo dalla fine della classifica, troviamo il pollo arrosto, il piatto simbolo del Sunday roast. Segue il bell pepper, il peperone dolce che può essere utilizzato in un grande numero di preparazioni. La classifica prosegue con il Zucchini Bread, i bean sprouts, la lasagna soup, il chili bianco di pollo, il chia pudding, il chimichurri, una gustosissima salsa latina, e il Marry Me Chicken, un petto di pollo immerso in una salsa di pomodori, aglio, Parmigiano ed erbe. Infine, la ricetta più cercata è quella della hot honey, la salsa fatta con miele piccante che serve per condire la pizza.

Inoltre, alcune ricerche di Google non corrispondono ai singoli piatti, ma a chiavi di ricerca più complesse che spiegano “come fare” raggruppate per il tema cucina. Tra queste, troviamo come fare pasta e lenticchie, il pollo, la besciamella fatta in casa, pastiera, casatiello, patate dolci, guacamole, kefir in casa, capperi sotto sale e le chiacchiere di Carnevale. Anche nella sezione generica di “come fare” si trovano ricette come la zuppa di cozze, il casatiello napoletano, il caffè freddo e il porridge.