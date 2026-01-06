7.6 C
Ricette italiane più cercate online

Ricette italiane più cercate online

Le festività sono ormai terminate e Google svela i trend di ricerca in Italia, con le ricette al centro. Le ricette rivestono un ruolo centrale nell’annuale report dei trend di ricerca, sottolineano gli analisti di Google, e il quadro italiano evidenzia come le tradizioni culinarie regionali restino tra le più cercate, soprattutto in corrispondenza delle festività.

Tra i piatti più cliccati ci sono il salame di cioccolato, le castagnole, la torta pasqualina e i biscotti di Pasqua, simboli delle ricorrenze. I biscotti di Squid Game, ispirati all’ultima stagione della popolare serie coreana su Netflix, si posizionano al sesto posto, mentre i Crumbl Cookies, ricetta più cercata nel 2024, scivolano a metà classifica.

Le chiacchiere e le uova alla Jova, diventate virali come la colazione preferita di Jovanotti, sono tra le ricerche più popolari. In cima alla classifica si confermano protagoniste le ricette pasquali per eccellenza: la colomba e il casatiello napoletano. Il report di Google ricorda che ciò che cerchiamo online racconta molto di noi, dei nostri gusti, delle nostre passioni e di come il digitale resti sempre un osservatorio privilegiato sulle abitudini degli italiani, soprattutto a tavola.

