Ricette italiane nel mondo: veri sapori o falsi miti?

Negli ultimi anni, le ricette italiane hanno subito numerose alterazioni all’estero, sollevando preoccupazioni tra i viaggiatori e gli esperti del settore. Una recente indagine condotta da Coldiretti e Ixe’ ha rivelato che oltre il 51% dei turisti italiani ha riscontrato varianti di piatti tipici, spesso preparati con ingredienti inadeguati o addirittura completamente diversi.

Tra i casi più celebri, spicca la “cacio e pepe” della BBC, un esempio emblematico di come le tradizioni culinarie possano essere distorte. Non si tratta di un fenomeno isolato; la carbonara, ad esempio, è spesso oggetto di interpretazioni sbagliate. Nei paesi anglosassoni, è comune trovare ricette che sostituiscono il guanciale con il bacon o che aggiungono la panna, una prassi che ha sollevato polemiche anni fa in Francia. Negli Stati Uniti, il pecorino viene spesso rimpiazzato con il Romano cheese, creando malintesi sulla preparazione originale.

Altre ricette, come il pesto, spesso vengono preparate con noci o mandorle, mentre la cotoletta alla milanese può essere realizzata con carne di pollo o maiale al posto della carne di vitello. Anche il tiramisù è frequentemente alterato, con ingredienti lontani dalla ricetta originale.

Anche piatti tra i più amati, come gli spaghetti alla Bolognese, risultano completamente privi di legami con la tradizione italiana, pur essendo molto popolari in paesi come la Gran Bretagna. La confusione sulle autentiche ricette Made in Italy alimenta la diffusione di prodotti contraffatti, danneggiando l’immagine dell’agroalimentare italiano. Coldiretti stima che se si fermasse questa falsificazione, le esportazioni di cibo italiano potrebbero triplicare, mentre l’agropirateria cresce esponenzialmente, con un valore di 120 miliardi di euro.