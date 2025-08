Ricette italiane nel mondo: quali sono le più falsificate?

Nel mondo culinario, il riconoscimento e la preservazione delle ricette tradizionali italiane sono elementi fondamentali. Tuttavia, un’indagine condotta da Coldiretti/Ixè rivela che oltre il 51% dei turisti italiani ha riscontrato versioni alterate dei piatti tipici durante i viaggi all’estero.

Un esempio emblematico è la recente reinterpretazione della “cacio e pepe” da parte della BBC, che ha suscitato molte polemiche. Questo è solo uno dei tanti esempi di come piatti iconici come la carbonara siano stati stravolti: in Belgio si opta per la panna invece del pecorino e nei paesi anglosassoni il guanciale è frequentemente sostituito dal bacon. Anche in Francia si ricorda il “carbonara gate” di una decina di anni fa, che ha messo in luce la distanza tra la vera ricetta e le sue varianti.

Negli Stati Uniti, l’uso del “Romano cheese”, ricavato da latte di mucca, al posto del Pecorino Romano, è un altro esempio del crescente fenomeno di falsificazione culinaria, intensificato da dazi commerciali che limitano l’importazione di prodotti autentici. Questo settore della produzione alimentare contraffatta è già valutato in 40 miliardi di euro.

Tra le ricette italiane maggiormente alterate, spiccano il pesto, spesso preparato con noci o mandorle, la cotoletta alla milanese realizzata con carne diversa, e la caprese servita con formaggi industriali. Anche gli spaghetti alla Bolognese, un piatto poco conosciuto in Italia, ma visto come un classico all’estero, insieme alla “Pasta with Meatballs” negli Stati Uniti, evidenziano la confusione gastronomica.

La diffusione di queste versioni errate non solo danneggia l’immagine dell’Italia ma può anche impattare negativamente l’industria agroalimentare, con stime che prevedono un potenziale incremento delle esportazioni nel caso di un’azione contro la falsificazione. A complicare ulteriormente le cose contribuiscono le tensioni commerciali, che incentivano la produzione di alimenti spacciati per italiani, ma privi di legami con la nostra tradizione culinaria.