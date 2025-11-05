Ricette italiane: il meglio di È sempre mezzogiorno

Oggi i telespettatori di Rai 1 hanno assistito a un’improvvisa modifica della programmazione. Dopo la consueta puntata di “Storie Italiane”, la trasmissione è passata a “È sempre mezzogiorno”, il popolare cooking show condotto da Antonella Clerici. In apertura, la conduttrice ha annunciato una puntata speciale dedicata alle migliori ricette, sostituendo la diretta attesa.

Questo cambiamento è stato causato da uno sciopero dei lavoratori Rai a Milano. Antonella Clerici ha spiegato: “Oggi una puntata assolutamente speciale con le più belle ricette che abbiamo fatto quest’anno… Eccole.” Indubbiamente, molti spettatori speravano di vedere la consueta diretta, ma la situazione sindacale ha portato a questa decisione all’ultimo minuto.

Il Fatto Quotidiano ha chiarito la motivazione: “Oggi la puntata salterà per logiche sindacali… L’obiettivo è ottenere risposte concrete su contrattazione, gestione del personale e investimenti.” Nonostante questo cambiamento, la programmazione dovrebbe tornare alla normalità già domani. Nel corso di questa puntata speciale, i telespettatori potranno rivedere alcune ricette già proposte, sempre con la partecipazione degli chef del programma.

Inoltre, non si tratta del solo sciopero che coinvolge Rai. Secondo Il Fatto Quotidiano, è previsto un nuovo sciopero anche nei prossimi giorni, riguardante specificamente i lavoratori di Rai Pubblicità. Questa mobilitazione si colloca nell’ambito della stagnazione del rinnovo del Contratto Collettivo di Lavoro. Per “È sempre mezzogiorno”, questo potrebbe significare una puntata senza pubblicità, offrendo così un’esperienza di visione continua al pubblico.