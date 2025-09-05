Ricette italiane da influencer: i trend del momento

La classifica dei 15 personaggi social italiani, redatta da Sensemakers per Primaonline, mostra risultati costanti rispetto a giugno.

I Lionfield si confermano in vetta per interazioni e secondi per videoviews, seguendo Ornella Zocco. La coppia ha rafforzato il proprio formato che celebra l’italianità, commentando famose ricette italiane con un inglese maccheronico. I dati evidenziano una crescita del 65% nelle videoviews e del 55% nelle interazioni rispetto al mese precedente.

PandaBoi mostra segnali di crescita grazie a un aumento della frequenza di pubblicazione e alla presenza costante di una ragazza nei suoi contenuti. Viola Silvi entra per la prima volta nei ranking sia per interazioni che per videoviews, grazie a collaborazioni con Fabio Ferrucci e Cristiano Borsi nel “Breakfast Club”. I video di gruppo realizzati durante l’estate hanno attivato un buon numero di follower.

Jannik Sinner continua a spiccare nel ranking per interazioni, grazie alla sua estate sportiva culminata con la vittoria a Wimbledon. Il post dedicato a questo trionfo ha sfiorato i 2 milioni di interazioni. Giorgia Mordenti, sorella di Alice, fa il suo ingresso in un ranking sempre più affollato, ampliando le sue collaborazioni con creator noti e personalità internazionali.

Nel ranking dei Best Performing Post, Benedetta Rossi mantiene una posizione di rilievo, mentre il cantante Ultimo entra nella classifica, interrompendo la predominanza dei contenuti di cucina. Il suo post più coinvolgente, relativo a un concerto estivo, ha totalizzato quasi un milione di interazioni.