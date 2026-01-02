Ricette italiane con Luca Pappagallo

Il programma “In cucina con Luca Pappagallo” torna con nuovi episodi, in onda dal 4 gennaio alle 14.20. Luca Pappagallo presenta piatti creativi e sorprendenti, come mousse di mortadella, pasta alla crema di peperoni e spaghetti alla chitarrata, pollo e crostata all’arancia.

Il programma “Le ricette del convento” torna con nuovi episodi, in onda dal 4 gennaio alle 17.45. I monaci Don Salvatore, Don Anselmo e Don Riccardo condividono antiche preparazioni custodite da generazioni, come la pasta con la ‘nnocca, la frittata di pane, la parmigiana di zucchine e la zuppa di formaggi.

Il programma “A tavola con Lorenzon” torna con nuovi episodi, in onda dal 5 gennaio alle 22.00. Antonio Lorenzon, chef dinamico e creativo, realizza menù per occasioni speciali come cene romantiche, serate con amici e feste di laurea, con l’aiuto del marito Daniel.