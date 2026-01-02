11.9 C
Roma
venerdì – 2 Gennaio 2026
Cucina

Ricette italiane con Luca Pappagallo

Da stranotizie
Ricette italiane con Luca Pappagallo

Il programma “In cucina con Luca Pappagallo” torna con nuovi episodi, in onda dal 4 gennaio alle 14.20. Luca Pappagallo presenta piatti creativi e sorprendenti, come mousse di mortadella, pasta alla crema di peperoni e spaghetti alla chitarrata, pollo e crostata all’arancia.

Il programma “Le ricette del convento” torna con nuovi episodi, in onda dal 4 gennaio alle 17.45. I monaci Don Salvatore, Don Anselmo e Don Riccardo condividono antiche preparazioni custodite da generazioni, come la pasta con la ‘nnocca, la frittata di pane, la parmigiana di zucchine e la zuppa di formaggi.

Il programma “A tavola con Lorenzon” torna con nuovi episodi, in onda dal 5 gennaio alle 22.00. Antonio Lorenzon, chef dinamico e creativo, realizza menù per occasioni speciali come cene romantiche, serate con amici e feste di laurea, con l’aiuto del marito Daniel.

🍝 Scopri le offerte su MamaSugo

Articolo precedente
Fausto Lama esordisce da solista
Articolo successivo
Turismo a Bari
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.