Ricette ispirate a Jane Austen

Il numero di dicembre di Cook è dedicato a Jane Austen, in occasione del suo anniversario di nascita. Il numero speciale, di 96 pagine, è progettato come un grande banchetto a Netherfield e include sette grandi racconti inediti dedicati a Jane Austen, costruiti su altrettante parole chiave che sviscerano un tema legato alla scrittrice.

Il numero include anche un grande menu con le ricette ispirate ai capolavori di Jane Austen, come la zuppa bianca per un ballo a Netherfield, il roastbeef all’inglese e la pie fredda della signora Elton. Le immagini sono state scattate dal fotografo Stefano Rosselli nello spazio milanese di Antonio Marras e Patrizia Sardo.

Inoltre, il numero di dicembre di Cook include la Holiday Gift Guide, un lungo speciale dedicato ai migliori regali di Natale a tema food, consigliati dalla redazione di Cook. Ci sono anche le rubriche di cucina e le interviste ai personaggi, come Mattia Vezzola e la stilista portoghese Vicky Montanari. Il numero si conclude con le parole di Jane Austen, augurando ai lettori un Natale ricco di allegria.