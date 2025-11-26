9.9 C
Roma
mercoledì – 26 Novembre 2025
Cucina

Ricette irlandesi con carne di agnello

Da stranotizie
Ricette irlandesi con carne di agnello

Per celebrare le feste con gusto e qualità, l’ente governativo irlandese per la promozione del food & beverage, Bord Bia, porta sulle tavole italiane ricette senza precedenti. Queste ricette uniscono l’eccellenza delle materie prime irlandesi all’innovazione degli Chef JRE-Italia, un’associazione che raccoglie i più giovani rappresentanti dell’alta ristorazione italiana.

La preparazione della ricetta inizia rosolando l’agnello irlandese in olio caldo finché non risulta ben dorato, poi aggiungendo carota, sedano, cipolla e aglio tritati grossolanamente. Dopo aver sfumato con vino rosso e lasciato evaporare, si uniscono le erbe aromatiche. Il tutto viene coperto con il brodo e cotto lentamente per circa 2-3 ore, finché la carne risulta tenerissima. La carne viene quindi disossata e sfilacciata, eliminando ossa e grasso in eccesso.

Il fondo di cottura viene ridotto fino a ottenere una salsa densa e mescolata con la carne, aggiustando di sale e pepe. Si impasta poi la farina con le uova fino a ottenere un composto liscio, che viene avvolto nella pellicola e lasciato riposare per 30 minuti. La pasta viene stesa sottile e adagiata con piccole porzioni di stracotto, coperta con altra sfoglia e sigillata bene. I ravioli vengono ritagliati e coperti con un canovaccio infarinato.

Le foglie di bieta vengono sbollentate in acqua salata e poi raffreddate subito in acqua e ghiaccio. Il tutto viene frullato fino a ottenere una crema liscia, aggiungendo sale e una noce di burro. Il limone viene grattugiato e tenuto da parte, poi cotto con acqua, olio e un pizzico di sale, e frullato fino a ottenere una crema liscia.

Infine, i ravioli vengono cotti in abbondante acqua salata per 3-4 minuti e adagiati sul fondo del piatto con la crema di bieta, conditi con la crema di limone, zest di limone fresco e foglioline di timo. La carne di agnello irlandese è una materia prima di altissima qualità, con un gusto unico, molto dolce e delicato, grazie al metodo di allevamento tradizionale che prevede che gli animali vivano allo stato brado e si cibino naturalmente di erba fresca, erbe selvatiche, carici, eriche e fiori selvatici autoctoni.

🍝 Scopri le offerte su MamaSugo

Articolo precedente
Stop alla violenza: diritti delle donne
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.