Ricette invernali italiane

Se non sai cosa cucinare per te e per la tua famiglia, ecco una proposta di menu pensata per i pranzi a casa o in ufficio, le cene in famiglia e le prime occasioni di festa. La parola d’ordine è la stagionalità delle materie prime, quindi via libera agli ortaggi più tipici del periodo come cavolo nero e viola, broccoli, funghi, radicchio, finocchi e tanti altri ancora.

Per le giornate più fredde, coccolati con i classici comfort food di stagione come la zuppa di legumi e quella di cavolo nero, protagonisti di una cucina povera e di tradizione. Se hai voglia di una preparazione leggera e golosa, prova la pasta con cavolo viola, cremosa e irresistibile grazie all’aggiunta dei tocchetti di pancetta croccante.

Per il pranzo della domenica, una bella pasta al forno con funghi, arricchita con besciamella, scamorza e parmigiano, per un risultato super filante e dalla crosticina esterna dorata e croccante. Anche tra i secondi, hai solo l’imbarazzo della scelta: gli involtini di tacchino, teneri e delicati, da completare con una porzione di patate e finocchi in padella, e poi la carne alla pizzaiola, da preparare con i tagli più teneri del vitello, e gustare insieme a una bella porzione di patate sabbiose.

Se non sai mai come convincere i tuoi figli a mangiare più pesce, non perderti le polpettine di merluzzo, che puoi friggere in olio bollente o cuocere in forno o in friggitrice ad aria per una versione più light. Per il contorno, puoi scegliere tra una vastissima gamma di opzioni, come il radicchio in padella o l’insalata di funghi crudi.

Infine, per celebrare il momento più atteso di tutti, ovvero quello del dessert, realizza dei tartufini al cioccolato, ideali da servire come dessert di fine pasto o da regalare ad amici e parenti in occasione delle imminenti festività natalizie. Ricoperti con granella di pistacchi, cocco in scaglie e riccioli di cioccolato, conquisteranno proprio tutti. Per la colazione domenicale, gustati una fetta di torta merenda, dolce da credenza morbido e leggermente umido al cuore.