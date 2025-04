Ricette Gustose: Facili e Veloce da Preparare

Una fantasia di salse a base di ortaggi e frutta è proposta in un’originale combinazione con nuggets veg e falafel di fave e spinaci, celebrando la primavera. La maionese, fondamentale in molte ricette, si presenta in versioni senza uova, realizzate con ingredienti freschi e nutrienti. Si possono preparare maionesi vegan con avocado, mandorle, carote e piselli, utilizzando mixer a immersione per ottenere la consistenza desiderata.

La maionese di avocado si prepara frullando l’avocado con limone e olio, mentre quella di mandorle richiede latte di mandorle, aceto, senape e olio. La salsa di carote si ottiene cuocendo le carote a vapore e frullandole con senape e olio, mentre la maionese di piselli prevede piselli lessati frullati con senape e olio. Abbinamenti semplici includono maionese di fragole e maionese allo zafferano, ideali con falafel e nuggets di quinoa.

Per i falafel, si utilizzano fave, spinaci e cipollotti, mescolati e fritti, accompagnati dalla maionese di fragole. I nuggets di quinoa, a base di quinoa, carota e formaggio, vengono cotti in forno e serviti con maionese allo zafferano. Queste ricette offrono un modo creativo e sano per gustare piatti vegani, senza rinunciare al sapore della maionese. Con ingredienti freschi e un mix di salse, si può arricchire ogni pasto, rendendolo unico e primaverile.