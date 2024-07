ricette fredde, facili e torte golosissime!

Da preparare senza forno o a base di frutta, i dolci estivi vanno ben oltre il gelato: vediamo insieme le ricette più buone!

Con la bella stagione chi ha voglia di accendere il forno e sudare ai fornelli? Nessuno, certo; ma allo stesso tempo la golosità non si placa e lo stomaco reclama dessert invitanti e sfiziosi. Come fare, quindi? Non dovete rinunciare ai dolci, dovete solo… cambiare ricette! Oggi vi presentiamo i nostri dolci estivi preferiti: alcuni sono velocissimi, altri freschissimi, ma tutti vi conquisteranno!

Abbiamo già visto i nostri migliori dolci veloci, motivo per cui oggi ci concentriamo su ricette prettamente estive e fredde. Che siano dolci al cucchiaio, torte fredde e cheesecake o gelati, tutti sono l’ideale quando le temperature si alzano vertiginosamente.

Le ricette dei dolci estivi al cucchiaio

Che sia una semplice crema al caffè o un tiramisù, un dolce freddo specialmente in estate allieta l’ospite ma permette pure a chi lo cucina di fare bella figura. Ecco una selezione di dolci estivi veloci che vi faranno sicuramente fare un figurone in famiglia o con gli amici.

1. La ricetta della crema al caffè fredda

Crema al caffè

Iniziamo con il botto con una crema al caffè fredda buona come quella del bar. Una delizia per chi non vuole rinunciare al caffè anche d’estate.

Gli ingredienti per la crema al caffè fredda (per 4 persone)

100 ml di caffè espresso

250 ml di panna

4 cucchiai di zucchero a velo

Per preparare la vostra crema, unite un espresso freddo e dello zucchero a velo. Poi, montate della panna con un po’ di zucchero a velo; amalgamate infine le due preparazioni fino a ottenere un composto omogeneo. Riponete la crema ottenuta in una vaschetta in freezer e lasciatela congelare per almeno un paio di ore.Prima di servirla, lavoratela con le fruste in modo che sia bella spumosa.

2. Tiramisù: la ricetta classica

Tiramisù

Mascarpone, savoiardi, cacao e caffè: 4 ingredienti super golosi e intensi che si uniscono in un connubio di sapori imperdibili. La ricetta originale del tiramisù potrà sembrare semplice, ma i veri pasticceri sanno che farlo è un’arte!

Gli ingredienti per il tiramisù (per 6 persone)

400 g di mascarpone

3 uova freschissime

80 g di zucchero

200 ml di caffè

350 g di savoiardi

cacao amaro q.b.

Preparate del caffè e lasciatelo raffreddare; nel frattempo mescolate tuorli e zucchero finchè il composto non diventa chiaro e soffice. Poi, incorporate il mascarpone e in un secondo momento anche gli albumi montati a neve ferma. In una pirofila disponete i savoiardi tuffati nel caffè, la crema e stratificate fino ad esaurire tutti gli ingredienti. Fatelo riposare per almeno 5 ore in frigo.

3. Tiramisù alle fragole

tiramisù alle fragole senza uova

La variante estiva perfetta? Quella del tiramisù alle fragole. Senza caffè – che col suo gusto intenso stonerebbe – questa delizia estiva è a base di crema al mascarpone, fragole, savoiardi, latte e uova.

Gli ingredienti per il tiramisu alle fragole (per 6 persone)

250 g di mascarpone

500 g di fragole

200 g di savoiardi

2 uova

150 g di zucchero semolato

150 ml di latte

La differenza con la ricetta originale? Dovrete lavare accuratamente le fragole, tamponarle e poi tagliarle a cubetti aggiungendo lo zucchero (circa 20 grammi) e il succo di limone. Dopo averle lasciate macerare mezz’ora, frullatele e utilizzate questa crema per bagnare i savoiardi. Anche per questa ricetta vale la regola d’oro del tiramisù. Se possibile fatelo riposare per almeno una notte in frigo: il giorno dopo sarà ancora più buono!

4. Salame di cioccolato, una ricetta golosa

Salame di cioccolato

Forse è un dessert un po’ old fashioned, ma in fondo il salame di cioccolato non passerà mai di moda! Gli ingredienti necessari sono golosissimi e molto cioccolatosi: si allontana un po’ dall’idea di dolce estivo e leggero, però soddisfa alla perfezione chi non non può rinunciare al cioccolato neanche con 40°C all’ombra (e soprattutto, è senza cottura).

Ingredienti necessari per il salame al cioccolato (per 4 persone)

200 g di cioccolato fondente

150 g di burro

100 g di zucchero

2 uova

300 g di biscotti secchi

Spezzettate grossolanamente i biscotti, fate fondere burro e cioccolato e unite il tutto: più semplice di così! Avvolgete il composto compatto nella carta forno e lasciate in frigo per almeno 5 ore.

5. Tartufi al cioccolato

Tartufini al cioccolato

I tartufini, invece, sono un po’ come le ciliegie: uno tira l’altro! Sono tondi e piccolini, quindi è quasi impossibile resistervi: siamo sicuri che la ricetta dei tartufini al cacao senza cottura vi conquisterà.

Ingredienti necessari per i tartufini al cioccolato (per 4 persone)

14 datteri

2 cucchiaini di cannella in polvere (a piacere)

1/4 di tazza di cacao

1 tazza di frutta secca mista a piacere

La preparazione è molto semplice: fate frullare il tutto, poi prelevate delle cucchiaiate di composto e fatele “impanare” in farina di cocco o di frutta secca a piacere. Come avete potuto notare, non c’è traccia di latte, burro, panna e uova: questi golosi dolcetti sono adatti anche a vegani e intolleranti che non vogliono scendere a compromessi col gusto.

6. Panna cotta, una ricetta colorata e fresca

Panna cotta alla fragola

Un gusto dolce e delicato e un abbinamento cromatico che spicca: questa è la panna cotta alle fragole!

Ingredienti necessari per la panna cotta alle fragole (per 4 persone)

500 ml di panna per dolci

150 g di zucchero

100 ml di latte

8 g di colla di pesce

500 g di fragole

Di base, la ricetta è semplice: dovete far scaldare latte, panna, e zucchero e una volta raggiunta l’ebollizione, unite anche la colla di pesce ammorbidita e strizzata. Tagliate le fragole a dadini e aggiungete un po’ di zucchero: scegliete se aggiungerle all’interno della panna cotta o se servirle a parte, come saporita decorazione e trasferite il tutto in coppette monoporzione.

Lasciate rassodare in frigo per un minimo di circa 3 ore e la vostra panna cotta è pronta!

7. Soffice mousse alle fragole

Mousse alla fragola

Soffice, colorata, dolce e invitante: è la mousse. Che la facciate al cioccolato o alla frutta la preparazione non è molto diversa: una volta che imparate a fare la “base” potete poi arricchirla a piacimento. Noi prepariamo una mousse alle fragole.

Ingredienti necessari per la mousse alle fragole (per 4 persone)

400 g di fragole

200 ml di panna fresca da montare

4 cucchiai rasi di zucchero a velo

Dovrete semplicemente ridurre la frutta in purea e passarla al setaccio, montare la panna con lo zucchero e unire i due composti. Versate in coppette monoporzione e lasciate riposare per almeno un paio di ore prima di gustarla.

Dolci veloci estivi: gelati, sorbetti e ghiaccioli

Cos’è l’estate senza i gelati? Che sia al limone al cioccolato, è un dolce estivo certamente gradito a grandi e piccini. E in questa nostra carrellata di dolci freschi estivi vi insegneremo anche come fare i ghiaccioli fatti in casa.

8. Gelato: una ricetta sempre buona

Gelato al cioccolato

Ovviamente, un grande classico dell’estate è il gelato fatto in casa. C’è quello goloso, al cioccolato (che piace sempre a tutti) ma anche mille varianti: per gli amanti del gelato alla frutta, ad esempio, ecco la ricetta del gelato al limone!

Gli ingredienti per il gelato al cioccolato (per 4 persone)

• 150 ml di panna

• 500 ml di latte

• 50 g di cacao in polvere

• 150 g di zucchero semolato

• 6 tuorli

• panna fresca liquida 150 ml

Mescolate tuorli e zucchero fino ad ottenere una crema. In una pentola unite panna e latte, aggiungete i tuorli e mettete sul fuoco. Raggiunta la temperatura di 80 gradi togliete dal fuoco, aggiungete il cacao, fate raffreddare. Trasferite in una ciotola d’acciaio e mettete in freezer per almeno 4 ore.

9. La ricetta del sorbetto al limone

Sorbetto al limone

Certo, il gelato è buono, ma quanto è versatile il sorbetto al limone? Potete servirlo tra le portate di carne e di pesce all’interno di un menù sontuoso, come fine pasto o anche a merenda. In più, ha molte meno calorie (circa 130 kcal per 100 grammi) e, non ci crederete, ma è semplicissimo da preparare!

Gli ingredienti per il sorbetto al limone (per 4 persone)

6 limoni

180 ml di acqua

150 g di zucchero

1 albume

Fate bollire acqua e zucchero, e poi, una volta raggiunta l’ebollizione potete spegnere il fuoco e aggiungere la scorza, il succo e il limoncello. Lasciate in freezer e dopo circa 90 minuti iniziate a rimescolarlo. Gustatelo dopo almeno 5 ore di congelatore.

10. Ghiaccioli fatti in casa

Ghiaccioli alla frutta

Come dimenticarsi, poi, dei ghiaccioli fai da te, i preferiti dei bambini? Quelli fatti in casa sono genuini e buoni e potete preparali con l’aiuto dei più piccoli che si divertiranno moltissimo a dare vita alla loro merenda ideale! Gli ingredienti li abbiamo tutti in casa: acqua, zucchero, frutta e yogurt da combinare nel frullatore, in un mix sempre diverso.

Gli ingredienti per i ghiaccioli fatti in casa (per 4 persone)

250 cl di acqua

200 g di zucchero

succo di frutta a piacere

frutta a pezzi q.b.

150 g di yogurt (opzionale)

Vi consigliamo di acquistare un apposito stampo per ghiaccioli: vi renderà il tutto molto più facile. Versate nello stampo e lasciate in freezer per un minimo di 5 ore. Ecco quindi come fare i ghiaccioli fatti in casa!

Torte fredde: le ricette golose

Quando pensiamo alle torte estive ci vengono in mente subito le cheesecake fredde: dolci estivi facili, veloci e buonissimi che appagano il palato con uno sforzo davvero minimo. Il forno rimane spento, e anche i fornelli verranno toccati pochissimo: una volta che avrete capito come usare la gelatina (o colla di pesce) senza fare grumi nessuno vi fermerà più!

La sola eccezione oggi è la crostata: è vero, bisogna accendere il forno, ma un bella torta alla frutta fa subito estate!

11. Torta fredda allo yogurt

Torta fredda allo yogurt

Iniziamo con una bella cheesecake senza cottura: la torta fredda allo yogurt! Con una base di biscotti e burro fuso e una farcitura di yogurt e panna (da arricchire a piacere), è anche la torta di compleanno estiva perfetta per i vostri bambini!

La nostra versione della cheesecake allo yogurt è senza colla di pesce o gelatina, ma grazie alla panna e alle basse temperature del frigorifero rimarrà in piedi!

Ingredienti necessari per la torta fredda allo yogurt (per 4 persone)

100 g di burro

280 g di biscotti

380 g di yogurt

350 g di panna per dolci

50 g di zucchero a velo

1 bustina di vanillina

Per preparare questo dolce, sciogliete il burro, aggiungete i biscotti frullati e formate la base. Livellate e lasciate in frigorifero. Pensate poi alla farcia: montate la panna e aggiungete yogurt, zucchero e vanillina. Mescolate e versate sopra la base di biscotti. Livellate con una spatola, conservate per 5 ore almeno in frigo prima di servire.

12. Mug cake (o torta in tazza al microonde)

Torta in tazza

Provando a pensare alla torta estiva per eccellenza, dobbiamo andare con la mente agli Stati Uniti, dove questo dessert facile e veloce è nato. La ricetta della torta in tazza o mug cake, infatti, è diventata virale grazie ai social e ha fatto il giro del mondo.

Un consiglio: vista la velocità di preparazione, consigliamo di mangiarla subito perchè dopo poco diventerà dura. Se siete soliti usare il microonde, sapete bene di cosa parliamo!

Ingredienti necessari per la mug cake (per 4 persone)

90 g di zucchero

80 g di farina

60 ml di latte

40 g di cioccolato fuso

2 cucchiai d’olio di semi

20 g di cacao

1 uovo

1 cucchiaino di lievito per dolci

Imburrate una tazza e versate dentro tutti gli ingredienti. Mescolate e poi mettete la tazza nel forno a microonde: cuocete a 800 watt per circa 3 minuti.

13. Torta Pan di Stelle: la cheesecake golosa

Torta Pan di Stelle

Conoscete la ricetta della cheesecake Pan di Stelle? Una base di biscotti e burro fuso a cui seguono strati e strati di biscotti Pan di Stelle, crema a base di mascarpone, panna montata e Nutella: riuscite a immaginare niente di più goloso?

La cheesecake Pan di Stelle va realizzata all’interno di uno stampo foderato e poi conservata in freezer. Tagliatela a fette e gustatela come una torta gelato. Mi raccomando, però, riservatela alle occasioni speciali perché è una bomba calorica!

Ingredienti necessari per la Torta pan di stelle (per 4 persone)

500 g di Pan di Stelle

70 g di burro

700 g di panna fresca

100 g di mascarpone

150 g di Nutella

latte q.b.

cacao q.b.

Tritate i biscotti in un frullatore. Fondete il burro e unite i biscotti polverizzati, riponendo il composto in una teglia da plumcake. Pressate con un cucchiaio per far aderire bene, poi ponete in frigo. Nel frattempo montate la panna, aggiungete il mascarpone e dopo aver tirato fuori la base iniziate a coprire con uno strato di crema. Inzuppate i Pan di Stelle nel latte e ponete sopra la crema, quindi alternate ad una strato di nutella o crema di nocciola fatta sciogliere a bagnomaria. Continuate ad alternare gli ingredienti. Ponete la torta in freezer per qualche ora e tiratela fuori circa 30 minuti prima di servire.

14. Ricetta della crostata di frutta

Crostata alla frutta

Crema pasticcera, frutta di stagione e pasta frolla: la crostata di frutta fresca è uno di quei classici che piacciono sempre. Questa ricetta è anche l’unica eccezione in cui è previsto l’uso del forno: in estate – con il caldo – non sempre si ha voglia di accenderlo, ma questo tipo di dolce è perfetto per l’estate.

Ingredienti necessari per la crostata di frutta (per 8 persone)

250 g di pasta frolla

400 g di frutta a piacere

250 g di crema pasticcera

Per velocizzare la preparazione della torta alla frutta potete usare della pasta frolla già pronta: disponetela in una tortiera e fate cuocere per circa 20 minuti a 180°C; all’interno disponete dei fagioli secchi in modo che l’impasto non si gonfi in cottura. Il tutto va poi completato con crema pasticcera e frutta e spennellato con confettura a piacere.