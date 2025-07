Ricette estive tra Capri e Provenza: sapori e colori irresistibili

L’estate è un periodo di viaggi e scoperte, anche nel campo culinario. Gino Fantini e l’illustratore Luca de Salvia hanno unito le forze per dar vita a un progetto creativo che integra cucina e arte, portando in vita sapori ispirati a luoghi iconici come Capri e la Provenza.

Gino, esperto food stylist, ha ideato ricette semplici e equilibrate, mentre Luca le ha interpretate attraverso illustrazioni vivaci. Questa collaborazione ha dato vita a quattro ricette e sette opere grafiche che raccontano storie di sapori e paesaggi.

Tra i piatti proposti, figura la “Coppa di frutti rossi con panna”, preparata con fragole, ciliegie e lamponi, conditi con limoncello e sciroppo d’agave. Si preparano strati di yogurt e panna, il tutto guarnito con foglie di menta. Un modo fresco e veloce per rivivere l’atmosfera dell’isola.

Un’altra creazione è la “Torta allo Strega con limone candito”. Gli ingredienti includono burro, uova e scorze di limone, creando un dolce umido ed aromatico, perfetto per rappresentare i sapori della Costiera Amalfitana.

In Provenza, invece, Gino e Luca hanno proposto piatti tipici come le “Cozze alla provenzale”, insaporite con aglio, vino bianco e pomodori, e la “Galette di pomodorini, caprino e basilico”, perfetta per una cena estiva all’aperto.

Questo entusiasmante progetto non solo celebra la cucina, ma offre anche spunti visivi e culturali, trasformando ogni piatto in un’opera d’arte.