Ricette estive light: gustose e facili per dimagrire

Con l’arrivo dell’estate, molti cercano soluzioni per mantenere una dieta leggera e sana. La dottoressa Francesca Beretta, nutrizionista, consiglia di sfruttare i frutti e le verdure di stagione per combinare gusto e benessere.

In estate, è importante adottare una dieta che favorisca l’idratazione e la leggerezza, puntando su cibi ricchi d’acqua, come cetrioli, zucchine, pomodori, anguria e melone. Si dovrebbe evitare l’uso eccessivo di grassi e zuccheri semplici per prevenire picchi glicemici. Le preparazioni dovrebbero essere semplici e veloci, con preferenza per cotture brevi come al vapore o alla griglia.

Fondamentale è bere abbondantemente, suggerendo almeno due litri d’acqua al giorno, che aiuta a mantenere attivo il metabolismo e a eliminare le tossine. È consigliabile integrare durante il giorno alimenti idratanti, come frutta e verdura, riducendo al minimo gli snack salati e le bevande alcoliche, spesso responsabili della disidratazione.

Per chi segue un regime dimagrante, è utile consumare pasti frequenti, evitando di arrivare affamati ai pasti principali. La dottoressa raccomanda piatti ricchi di fibre e proteine magre, per favorire un senso di sazietà prolungato. Ricette come insalate fresche e piatti a base di pollo o pesce, con contorni di verdure, sono ideali per la cena.

Tra i suggerimenti, si trovano piatti come un’insalata di riso con pesce spada e verdure o un insalata di pollo al vapore con carote e patate, entrambe semplici e nutrienti. Infine, è importante mantenere l’attenzione su porzioni equilibrate e condimenti leggeri per un’estate all’insegna della salute e del benessere.