Ricette estive: le insalate più amate dagli italiani nel 2024

L’estate 2024 ha dimostrato l’affetto degli italiani per una cucina fresca e veloce, sicuramente influenzata dalle nuove abitudini alimentari. Un’analisi di oltre 65.000 ordini estivi effettuata da EasyCoop, il servizio di spesa online della Cooperativa, rivela le ricette più popolari tra gli utenti.

In cima alla lista si trova l’insalata di pollo, scelta da quasi 18.000 clienti e preparata con il 65% di ingredienti a marchio Coop. Seguono poi la caprese, un classico intramontabile, con una percentuale di prodotti Coop che raggiunge il 74%. Un’altra ricetta molto apprezzata è l’insalata di riso, con oltre 10.000 varianti preparate, di cui il 60% realizzato con ingredienti Coop.

Le abitudini estive degli italiani includono anche frutta fresca e gelato in vaschetta, che hanno convinto più di 7.200 clienti, con una scelta di prodotti Coop che si attesta attorno al 54%. Tra le insalate di mare, oltre 3.100 clienti hanno gustato quella con polpo e patate, realizzata in gran parte con prodotti Coop (51%), mentre tanti hanno optato per il classico prosciutto e melone, scelto dal 33% dei consumatori.

Il trend si estende anche ad altre insalate a base di farro o orzo, con una quota di circa il 50% di ingredienti Coop, e all’abbinamento di bresaola con rucola e grana, scelto dal 45% degli utenti. Infine, il cous cous è entrato nella dieta estiva di quasi 1.000 clienti, con un buon utilizzo di prodotti Coop.

EasyCoop opera in quasi 300 comuni tra Emilia-Romagna e Veneto, assicurando un servizio di consegna che risponde alle esigenze di una clientela sempre più attenta alla qualità e alla sostenibilità.