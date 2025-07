Ricette estive: freschezza e leggerezza per ogni palato

L’estate porta con sé la voglia di piatti freschi e leggeri, perfetti per essere condivisi in compagnia e preparati in poco tempo. In Italia, questa tendenza si riflette nelle ricerche online dedicate alla cucina estiva, con strumenti come Gemini e Google Lens che aiutano a trovare nuove ricette e a fare una spesa più efficiente.

Durante i mesi di giugno e luglio, le ricerche su Google per “ricette estive” e “ricette estive veloci” hanno registrato un incremento impressionante del 1.700%. Gli italiani mostrano una preferenza per piatti che combinano sapore e facilità di preparazione, ideali per chi desidera godere di un pasto leggero senza rinunciare al gusto.

Le ricette più popolari comprendono classici come guacamole, panzanella e gazpacho, insieme a piatti freschi come vitello tonnato e tzatziki. Notevole è l’aumento di interesse per i cetrioli (+2.150%) e per la pasta fredda (+1.360%), mentre l’insalata di riso resta una scelta preferita. Melanzane bianche e finferli stanno attirando l’attenzione di coloro che vogliono esplorare ingredienti stagionali.

Gemini offre ispirazione con idee per preparazioni rapide e leggere, perfette per pranzi all’aperto. Permette anche di cercare varianti con ingredienti già presenti in casa. Google Lens, d’altro canto, aiuta nella scelta di frutta e verdura, suggerendo ricette e modi per utilizzare al meglio gli ingredienti.

L’estate è anche sinonimo di drink rinfrescanti, con ricerche di “cocktail” in aumento del 270%. Il mojito si conferma il preferito, seguito da spritz e sangria, mentre le opzioni analcoliche come caffè freddo e mojito analcolico stanno guadagnando popolarità. Ogni momento della giornata diventa così un’occasione per provare nuove combinazioni di sapori e vivere attimi di relax.