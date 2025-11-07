17.3 C
Ricette e Storie della Cucina Partenopea da Scoprire

Ricette e Storie della Cucina Partenopea da Scoprire

Venerdì 7 novembre, alle 17:30, si terrà presso le Scuderie di Villa Campolieto ad Ercolano la presentazione del libro “Tavuliata Partenopea: ricette, storie e cuoche”, edito da Coppola Editore e promosso da Variabile K.

Il libro raccoglie ricette e storie di cinque donne che, attraverso la cucina, hanno intrapreso un percorso di autonomia e condivisione. Non si tratta solo di una raccolta di ricette, ma anche di un documento sociale e culturale che riflette su come la tavola possa essere un luogo di incontro e rinascita, intrecciando le esperienze delle protagoniste con i sapori della tradizione partenopea.

Dopo i saluti istituzionali della Fondazione Ente Ville Vesuviane, interverranno Barbara Setti della Fondazione Finanza Etica e Camilla Desideri della Fondazione con il Sud, enti che hanno supportato il progetto. Saranno presenti anche le cinque autrici delle ricette – Gaetana Allocca, Immacolata Borrelli, Anna Cappiello, Concetta De Ponte e Annamaria Scognamiglio – che condivideranno le loro esperienze e il significato profondo del lavoro collettivo. L’incontro sarà moderato da Ottavia Semerari di Variabile K.

La presentazione offrirà anche un’opportunità di dialogo tra le realtà del territorio; Barbara Setti ha infatti invitato altre imprese sociali campane coinvolte nel progetto, per scambiare esperienze e risultati di un cammino comune.

L’evento è organizzato da Variabile K, in collaborazione con la Fondazione Ente Ville Vesuviane, la Fondazione Finanza Etica e la Fondazione con il Sud.

