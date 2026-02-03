Ricette Dolci Stati Uniti di Ann Michael Maye

Il quarterback dei New England Patriots, Drake Maye, ha recentemente ricevuto una domanda insolita durante le conferenze stampa del Super Bowl: classificare le ricette di sua moglie, Ann Michael. La moglie di Maye condivide le sue creazioni culinarie su TikTok, dove alcune diventano virali, specialmente durante il periodo natalizio che lei chiama “Bakemas”.

Maye ha saputo rispondere immediatamente, indicando come sua prima scelta gli snickerdoodle al rotolo di cannella, appena preparati per la linea offensiva della squadra. Dopo una breve riflessione, ha posizionato al secondo posto il biscotto allo zucchero sbriciolato, seguito dal puppy chow al terzo. Il pane al pistacchio si è classificato quarto, con Maye che ha ammesso candidamente di non esserne un grande fan. Queste domande leggere offrono una pausa dalla tensione che precede la grande partita.

Ann Michael Maye ha conquistato oltre 200.000 follower su TikTok con le sue ricette. Suo marito la definisce una “star” e ammette di portare spesso gli avanzi dei suoi dolci al campo di allenamento. La passione culinaria di Ann Michael è diventata un piacevole rituale per i Patriots, ricordando tradizioni dolciarie come i biscotti fatti in casa di Donna Kelce per i suoi figli prima di un Super Bowl passato. Mentre Drake Maye si concentra sulla sfida sportiva, i dolci di sua moglie restano un gradito momento di dolcezza per tutta la squadra.