Ricette dolci italiane con Isi Coppola

Il libro “Un anno di ricette dolci” di Isi Coppola sarà disponibile in edicola in abbinamento facoltativo con “La Voce di Rovigo” al prezzo di 18,50 euro oltre al prezzo del quotidiano. Questo volume raccoglie ricette e consigli per preparare piatti gustosi e legati alla tradizione.

Isi Coppola si dedica alla cucina con passione e dedizione, anche quando percorre i corridoi della politica. La cucina è il suo rifugio per ricaricare le energie, anche in piena notte. Dopo la vita politica, ha trascorso un anno sabbatico frequentando un corso di alta formazione all’Università del gusto, poi uno stage con uno chef stellato e infine la direzione di un ristorante nel Delta del Po. anche sommelier professionista Ais.

Isi Coppola conduce una trasmissione di cucina e bon ton in Delta Radio, “IsiCooking”, nome con cui viene riconosciuta da tutti. Il libro “Un anno di ricette dolci” è un modo per comprenderne il carattere e lo stile. L’appuntamento è per sabato prossimo in edicola con “Un anno di ricette dolci” in abbinamento facoltativo con “La Voce di Rovigo”.

