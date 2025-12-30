Ricette digitali in Italia

VareseNews ha raggiunto un nuovo traguardo con 138 milioni di pagine viste. I contenuti più letti dell’anno raccontano storie di cambiamenti nella sanità, cronaca, resilienza personale, giustizia e informazione, ma anche cultura, tecnologia e vita quotidiana.

Tra gli argomenti più popolari ci sono stati il caso di Ion Cazacu, un lavoratore rumeno ucciso a Gallarate, la storia di Erlis, una donna che si è laureata in Medicina dopo quattro interventi neurochirurgici, e la vicenda di un 51enne italiano fermato con oltre 100 chili di generi alimentari non dichiarati.

Altri argomenti di interesse includono l’esercitazione sulla linea Gallarate-Malpensa per testare i protocolli di soccorso, il caso Report con l’assoluzione di Sigfrido Ranucci e Federico Mottola, e la lettera aperta di Andrea Civati ad Alessandro Gassman sulla dignità della cultura.

Inoltre, ci sono stati servizi su Striscia la Notizia, il libro “Occhi di riso occhi di Luna” sulla sindrome di Down, e un articolo sulla trasformazione del web e l’uso di strumenti di intelligenza artificiale come ChatGPT. Questi argomenti rappresentano un mosaico di notizie che mostrano l’interesse dei lettori per l’attualità e le storie capaci di lasciare un segno.