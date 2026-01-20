10.3 C
Ricette di zuppe italiane

Da stranotizie
Ci sono cinque ricette per zuppe. Dal Lunedì al Sabato alle 12, su Pavia Uno Tv e Lombardia Live 24, c’è “La cucina di Rita”, che la Domenica propone una versione pranzo completo.
Rita attinge alla tradizione ma mette anche un tocco di fantasia all’insegna del semplice, veloce ed economico.
Ogni giorno l’appuntamento è con “La cucina di Rita” su Pavia Uno Tv e Lombardia Live 24, a mezzogiorno e sul suo canale You Tube, oltre alla pagina facebook e al sito ritaskitchen.org.
Il suo libro con tutte le ricette lo potete invece acquistare su Amazon.

