Ricette di Recanati

Il percorso divulgativo de “I Quaderni di Casa Bettini”, la collana editoriale dedicata alle più importanti opere della biblioteca della Fondazione “A.Bettini”, prosegue con un nuovo appuntamento. Questo evento è un viaggio tra antichi profumi e parole sospese per scoprire Recanati attraverso le ricette di un tempo.

Il secondo appuntamento, curato da Antonella Maggini e Giuseppe Luppino, si terrà questa sera alle ore 18. Alla serata parteciperà Ugo Bellesi, giornalista e storico della gastronomia. A seguire, ci sarà una degustazione delle antiche ricette, permettendo ai partecipanti di vivere pienamente l’esperienza culinaria di Recanati.