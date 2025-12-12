Ricette di Recanati

4.6 C
Il percorso divulgativo de “I Quaderni di Casa Bettini”, la collana editoriale dedicata alle più importanti opere della biblioteca della Fondazione “A.Bettini”, prosegue con un nuovo appuntamento. Questo evento è un viaggio tra antichi profumi e parole sospese per scoprire Recanati attraverso le ricette di un tempo.

Il secondo appuntamento, curato da Antonella Maggini e Giuseppe Luppino, si terrà questa sera alle ore 18. Alla serata parteciperà Ugo Bellesi, giornalista e storico della gastronomia. A seguire, ci sarà una degustazione delle antiche ricette, permettendo ai partecipanti di vivere pienamente l’esperienza culinaria di Recanati.

