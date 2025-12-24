10 C
Roma
mercoledì – 24 Dicembre 2025
Cucina

Ricette di Natale in Italia

Da stranotizie
Ricette di Natale in Italia

La tradizione più fedele o l’innovazione in cucina? È il quesito che accompagna l’attesa del pranzo di Natale e delle tavolate imbandite per le festività natalizie. Festa, rito e simboli si intrecciano e finiscono inevitabilmente nelle nostre cucine e salotti. Per il pranzo di Natale, il chef stellato Giacomo Devoto ha pensato un menù per dieci persone circa, che riflette la sua filosofia culinaria basata sulla tradizione e sulla sostenibilità.

La sua Locanda De’ Banchieri, aperta a Fosdinovo, è un ristorante che ha ricevuto la stella Michelin e che si basa su una cucina che valorizza la componente vegetale e i prodotti del territorio. Il menù pensato per il pranzo di Natale include piatti come il baccalà mantecato, i bottoni ripieni in brodo di gallina e la faraona farcita alle castagne e salsiccia nostrale.

Il baccalà mantecato si prepara mettendo il baccalà in casseruola, coprendolo con latte e aggiungendo aglio e alloro, quindi cuocendolo a 85-90 gradi per 25-30 minuti. La cipolla viene tagliata a julienne e stufata con poco olio per 10 minuti, aggiungendo zucchero e aceto. Il pane viene tostato in forno a 180 gradi per 6-8 minuti.

Un altro piatto incluso nel menù è il “bon bon” di gambero agli agrumi, che si prepara tritando i gamberi VERY freddi fino a ottenere una pasta fine, quindi unendo albume, panna fredda, sale, pepe e scorze. La salsa agli agrumi si prepara riducendo il succo degli agrumi a 90 gradi per 10-12 minuti fino a leggera densità.

La terrina di gallina e salsa verde si prepara mettendo la gallina in acqua fredda con le verdure e gli aromi, portando a 95 gradi e cuocendo dolcemente per 2 ore e 30 minuti. La carne viene disossata e sfilacciata, quindi ridotta il brodo a 1/3 mantenendo 95 gradi e sciogliendo la gelatina nel brodo caldo.

I bottoni ripieni in brodo di gallina si preparano impastando farina, uova, tuorli e sale, quindi lavorando fino a impasto liscio e omogeneo. La pasta viene tirata a 1 mm e formare i bottoni farcendoli con il ripieno, quindi cuocendoli in brodo di gallina a 95 gradi per 2-3 minuti.

La faraona farcita alle castagne e salsiccia nostrale si prepara tritando castagne e salsiccia, quindi farcendo la faraona e legandola. La faraona viene rosolata in padella a 170 gradi con burro, aglio e rosmarino per 10 minuti, sfumata con vino bianco, quindi trasferita in forno statico a 160 gradi per 75-90 minuti. Il fondo viene bagnato ogni 20 minuti, raggiungendo la temperatura al cuore di 68-70°C.

🍝 Scopri le offerte su MamaSugo

Articolo precedente
Natale in famiglia, no alla visita del papà
Articolo successivo
Viaggi di Natale: destinazioni esotiche
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.